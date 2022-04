União da Ilha é o destaque da Série Ouro para A Tribuna – Absoluta

Encerrado os desfiles da Série Ouro, a parceria entre o jornal A Tribuna e a rádio Absoluta escolheu qual foi a melhor escola que passou pelo Sambódromo. Além disso, foram escolhidos o melhor samba-enredo e a melhor bateria entre as agremiações.

Com o enredo “O Vendedor de Orações”, a União da Ilha desfilou na madrugada de quinta-feira (21), no primeiro dia de desfiles. A agremiação da Ilha do Governador deu um show na Passarela do Samba com um refrão de samba-enredo que pegou entre o público, e momento inesquecíveis. Um deles, foi a Comissão de Frente, que apresentou Cacau Protássio como Nossa Senhora Aparecida, que emocionou. A escolha não foi unânime, no entanto, com menções honrosas aos desfiles da Unidos de Padre Miguel e Império Serrano. O acesso para o Grupo Especial ficará entre as três.

O melhor samba-enredo ficou para a Acadêmicos do Cubango, escola de Niterói que apresentou falhas durante o desfile. O samba, entretanto encantou, principalmente por causa da levada de Pixulé, que levantou os componentes e a avenida.

A escolha de melhor bateria pela parceira A Tribuna – Absoluta foi para a Império Serrano. Na entrada do setor 1 a escola de Madureira reproduziu as batidas do coração, ao som de gritos de “é campeã” vindos da arquibancada. Com um ritmo envolvente e paradinha diferenciadas, a agremiação chegou com tudo e fez um dos melhores desfiles do segundo dia.