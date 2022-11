Unânime, TCE aprova contas públicas de Niterói

Levantamento se refere a dados de 2021; Axel comemora

Pelo quinto ano consecutivo, as contas da Prefeitura de Niterói foram aprovadas, por unanimidade, pelo TCE (Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro). O órgão constatou que houve superávit financeiro, em 2021; ou seja: os números tratam de recursos financeiros que não se encontravam comprometidos com pagamentos futuros, no fim do exercício fiscal do ano passado. Apurado em balanço patrimonial, o superávit pode ser utilizado como fonte de recurso para créditos financeiros adicionais.

Destacando que o Tribunal comprovou a “responsabilidade na administração dos recursos públicos e o compromisso com uma gestão fiscal eficiente”, o prefeito de Niterói, Axel Grael, comemorou, através de suas redes sociais.

Foto: redes sociais de Axel Grael

Na avaliação dele, os recursos públicos do município são utilizados com “absoluta responsabilidade”, sempre levando em consideração as “prioridades da população”, sobretudo nas áreas de “saúde, educação, segurança e assistência social”. Ele sublinhou que, na sua administração, a premissa é a “transparência e boas práticas”, que vêm desde a gestão do ex-prefeito da cidade, Rodrigo Neves.

“De lá pra cá, alcançamos a excelência na gestão fiscal e assim vamos seguir sempre com a missão de executar políticas públicas e desenvolver ações para melhorar a qualidade de vida dos niteroienses. A aprovação da prestação de contas de 2021, por unanimidade, por parte do TCE, mostra que estamos no caminho certo”, celebrou Axel Grael.