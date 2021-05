Uma vez Flamengo, 37 vezes campeão no RJ

É campeão! Um grito cada vez mais comum para os torcedores do Flamengo, que na noite deste sábado venceu o Fluminense pelo placar de 3 a 1, no Maracanã, e se tornou tricampeão do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro.

Com gols do Gabigol e João Gomes, o rubro-negro conquistou o 37º título do estadual e mantém-se como o clube carioca com maior número de títulos na competição.

Esse foi o segundo jogo da final do Estadual. A primeira partida, realizada na semana passada, terminou empatada em 1 X 1.

Gabigol marcou duas vezes para o Flamengo e foi eleito, mais uma vez, o craque do campeonato. O camisa 9 do Flamengo encerrou o torneio com oito gol, sendo o artilheiro da equipe. Alef Manga, do Volta Redonda, foi o artilheiro da competição com nove gols.

Esse foi o sexto tricampeonato estadual da história do clube.

Já o Fluminense, desde 2009, não conquista um título estadual.

Flamengo 3 x 1 Fluminense

Local e hora: Maracanã, sábado (22), 21h05min

Gols: Gabigol (2), Gomes (1) e Fred (1).

Flamengo- Gabriel Batista, Isla, Willian Arão, Rodrigo Caio, Filipe Luís, Diego, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabriel. Técnico: Rogério Ceni.

Fluminense – Marcos Felipe, Calegari, Nino, Luccas Claro, Danilo Barcelos, Martinelli, Yago Felipe, Cazares, Gabriel Teixeira, Caio Paulista, Fred Técnico: Roger Machado.