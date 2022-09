Uma mesma humanidade

Pessoas excessivamente aderidas ao mundo nunca entendem nem mesmo o mundo; dependem de umas poucas máximas, geralmente, falsas. Certa vez, caminhando com uma pessoa, ouvi dela: Aquele sujeito vai subir na vida, porque ele acredita em si mesmo!

Não que eu esteja desacreditando na genuína crença que as pessoas precisam ter em si mesmas. Só as considero um tanto perigosas! É sabido que nos hospitais psiquiátricos flameja a estrela fixa da certeza: parte dali acredita firmemente ser Napoleão, e não se conforma com a ideia de não ter uma corte para servi-los. Os que realmente acreditam serem super-homens, certamente, encontrarão seu planeta em algum manicômio.

Ouso afirmar, aliás, contra a corrente predominante, que num mundo onde a verdade flui, de um ponto a outro, com uma velocidade estelar, a autoconfiança completa não é meramente uma exorbitância, chega quase a ser um transtorno. Acreditar tolamente em si mesmo, sem um ponto de referência sério e abalizado, constitui uma crença histérica e supersticiosa, como saltar numa perna só, acreditando ser primo do saci-pererê.

Uma vez, constatada a fragilidade humana, se um homem não puder acreditar em si mesmo, em que acreditará?

Nós comungamos da certeza do pecado haver distorcido a capacidade intelectual da espécie em encontrar seus caminhos. Uma coisa puxa a outra, e seria preciso esclarecer que, o que entendemos por pecado não é só aquilo contamos nos confessionários. Mas, sobretudo, aquilo que distorceu, para sempre, a capacidade humana de ser fiel a si mesma enquanto participante da Criação Divina.

Numa coincidência interessante, o Hospício Dom Pedro II foi inaugurado no mesmo dia da coroação do imperador. Um sinal de que reis e loucos são apenas partes da mesma espécie que, às vezes, se perde numa mesma humanidade.