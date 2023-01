Uma criança é estuprada a cada 45 minutos no Rio

Ao longo dos primeiros dias de 2023, chamou atenção a grande quantidade de prisões e operações policiais para reprimir crimes sexuais contra crianças e adolescentes. Números mais recentes do Instituto de Segurança Pública (ISP) revelam que crimes do tipo estão em alta no Estado do Rio de Janeiro. Especialistas ouvidos por A TRIBUNA analisaram o fenômeno.

Segundo dados mais recentes do Instituto de Segurança Pública, referentes ao ano de 2021 (os dados de 2022 ainda não foram consolidados), a prática de estupro contra crianças e adolescentes (0 a 17 anos) voltou a crescer. Naquele ano, foram contabilizados 3.691 casos ante 3.447 registros em 2020. Em 2019, o ano fechou com 1.861 registros.

Aa maiores cidades das Região Leste Fluminense seguiram a tendência do Estado. Niterói fechou 2021 com 94 registros de crimes do tipo, ante 87 em 2020 e 74 em 2019. São Gonçalo teve 148 registros em 2021, 139 em 2020 e 180 no ano de 2019. Maricá contabilizou 43 crimes em 2021, 39 em 2020 e 46 em 2019.

Outra prática criminosa que apresentou alta no Estado foi adquirir, possuir ou armazenar qualquer forma de registro com cena de sexo explícito com criança e adolescente. Segundo dados mais recentes do ISP, o ano de 2021 fechou com 43 registros. Já em 2020, quando iniciou a série histórica, a quantidade de casos foi de 36.

Rede internacional de combate ao crime

A advogada Gisele Bastos, especialista em violência doméstica, explicou que existem diferenças na definição de crimes sexuais contra crianças. Ela citou a prisão dos pais de duas crianças em Paraty, na última quinta-feira (5), como exemplo. A especialista elogiou a ação que culminou nas prisões e explicou que existe uma rede internacional para denunciar e reprimir crimes do tipo.

“A gente faz uma diferenciação de abuso sexual e exploração sexual. O abuso é uma prática sexual. Em Paraty houve a gravação de filmes e foi denunciado por órgão de outro país. Nesse caso também há a exploração, que visa o lucro. Em 2021, teve um estudo e o Brasil registrou 47 mil casos de violência sexual contra crianças e adolescentes e, em 2022, foi constatado que uma criança ou adolescente é estuprada a cada 45 minutos no Rio de Janeiro”, explicou.

Ainda de acordo com Gisele, o aumento de notícias sobre crimes sexuais contra crianças está atrelado ao aumento de denúncias. A advogada mencionou uma série de ferramentas que existem para fazer com que os casos cheguem às autoridades, como o Disque 100 e obrigatoriedade para que profissionais da saúde denunciem. Todos os crimes denunciados devem ser investigados.

“Por ano, mais de 21 mil crianças e adolescentes, antes dos 14 anos, ficam grávidas. A maioria vítimas de estupro por pessoas que possuem algum vínculo. Em 40% dos casos os crimes são cometidos por mais e padrastos. Esse aumento se dá pela disseminação da informação, pelo conhecimento da população. Pelo ECA, todos têm que denunciar qualquer tipo de violência contra criança e adolescente”, completou.

Sequelas

Sofrer abuso sexual pode gerar sequelas gravíssimas à criança ou ao adolescente vítima. A reportagem conversou com Sandra Salomão, psicóloga e terapeuta, do CGT Sandra Salomão. A especialista enumerou uma série de sinais que a vítima pode apresentar.

“O abuso sexual é um trauma que deixa marcas indeléveis e cujas consequências são estruturais e provocam uma quantidade inumerável de sintomas. No momento em que estão ocorrendo, há sinais tais como uma mudança no comportamento da criança ou adolescente, como maior introspecção, dificuldades de aprendizado e socialização, dissociação emocional, medos irracionais, irritabilidade, dentre outros, pois é uma experiência inassimilável emocionalmente.”

Além das consequências imediatas, o abuso sexual pode provocar traumas que perduram por toda a vida da vítima, até chegar à fase adulta. Entre eles estão baixa autoestima, transtornos alimentares e depressivos, entre outros.

“Crescer com este trauma e segredo apresenta consequências e sintomas também a longo prazo: o adulto desenvolve um senso de culpabilidade que não lhe pertence e é frequente a baixa autoestima, transtornos alimentares e depressivos, automutilação, dessensibilizacao emocional, dificuldade nos relacionamentos afetivos e sexuais e até risco de autoextermínio.”

Operações e prisões

Na quinta-feira, um casal foi preso em Paraty, Sul do Rio de Janeiro, sob acusação de abusar sexualmente das próprias filhas. As vítimas têm, respectivamente, um e seis anos. A operação, batizada como Non Matri, foi deflagrada pela Polícia Federal. Os policiais federais apuraram vídeos divulgados no exterior de abusos sexuais cometidos contra as crianças. A PF identificou a mãe e as vítimas.

Um dia antes, a mesma PF deflagrou a sétima fase da Operação Arcanjo, para reprimir compartilhamento e a posse de imagens (fotos/vídeos) com conteúdo de abuso sexual infantil. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos no bairro do Caramujo, Zona Norte de Niterói. Um homem está sendo investigado pelo crime, mas responde em liberdade.

No dia 3 de janeiro, um homem foi preso em flagrante suspeito de abusar sexualmente de duas crianças, no Centro de Niterói. De acordo com informações da Guarda Municipal de Niterói, responsável pela ação, uma das vítimas seria autista. O acusado, que seria um comerciante local, teria colocado as mãos e cabeças das crianças em seu órgão genital.

Conselho Tutelar

De acordo com o Conselho Tutelar de Niterói, caso alguém tome conhecimento de casos de pedofilia, a primeira atitude a ser tomada é registrar a ocorrência na delegacia mais próxima, com todas as provas possíveis. Caso a criança ou adolescente vítima de abuso more com o autor, imediatamente a delegacia ingressa com medida protetiva, que costuma ser concedida em até 24 horas.

Após todo esse procedimento, o caso é encaminhado ao Conselho Tutelar, que irá prestar toda a assistência psicológica à vítima, por meio de um núcleo voltado para esse tipo de caso. Também será feita tentativa de entregar a criança para algum familiar (avós, padrinhos, tios). Em caso de impossibilidade, a vítima será encaminhada a uma casa de acolhimento.