Uma Copa sem o verde e amarelo

O desrespeito aos sagrados símbolos nacionais com a sua utilização por um grupamento político-eleitoral, de um lado, e por baderneiros que imobilizaram as nossas rodovias, agravando a situação econômica social, gerou o temor de divisões na antiga torcida “canarinha” com a bandeira da ordem e do progresso ostentada por gaviões ameaçadores à paz social e à alegria.

Para evitar confrontos internos muita gente já optou por aceitar as outras variações oferecidas

pela Seleção, como o branco, o verde e o azul, mas ninguém ousa torcer pela Seleção Brasileira, na Copa do Mundo, pela cor vermelha predominante nos símbolos de países como a China e os Estados Unidos, ou dos partidos mais à esquerda, aqui do Brasil.

Com otimismo ou pessimismo diante da formação de uma equipe brasileira, capaz de fazer bonito na disputa mundial a ser iniciada, dia 20, no Catar, os orgulhosos brasileiros não pintaram, como de tradição, as nossas ruas com as cores verde-e-amarela, mas ostentarão a bandeira do Brasil preconizando um clima de união alegrando-se em ordem pela progressão de nossa equipe nos Jogos da Paz Universal e não no clima de desordem semeado em muitas torcidas de clubes locais.

E que a Copa Mundo seja um momento de superar as divergências eleitorais recentes, marcando uma nova era de convivência de multidões que se unem quando o Brasil está em campo em sadia competição de valores.

Anatel cria código 0304 para identificar ligações de cobrança

A exemplo do que já faz para diminuir a quantidade de ligações indevidas de telemarketing, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) adotará também um “código não geográfico” para a identificação de ligações de cobrança.

A decisão foi tomada pelo Conselho Diretor da agência durante a reunião na tarde de sexta-feira (3), quando foi aprovada a “designação do Código Não Geográfico 0304 para atividades de cobrança, nos moldes do que já foi feito para o código 0303”.

Entre as justificativas apresentadas pelo conselheiro Emmanoel Campelo, está a de que a atividade de cobrança é “ofensora em igual ou maior peso que a atividade de telemarketing em termos de volume de chamadas curtas no Brasil”.

Para começar a vigorar, será realizada consulta pública pelo prazo de 60 dias com o objetivo de regulamentar o procedimento operacional. Posteriormente, com a publicação do ato da Anatel, as empresas terão 180 dias para implementar a medida.

Em nota, a agência lembra que, conforme previsto pela Lei Geral de Telecomunicações, cabe à União, por intermédio do órgão regulador, disciplinar e fiscalizar o funcionamento das redes de telecomunicações.

Segundo o conselheiro Moisés Moreira, “o que se busca é a adoção de condutas responsáveis por parte dessas empresas sem sobrecarregar as redes”. O conselheiro Arthur Coimbra complementou dizendo ser lamentável que o uso indiscriminado da rede de telecomunicações cause tanto transtornou aos usuários.

PT PERDEU SEU BASTIÃO

Considerado até então o mais expressivo reduto do PT, o município de Maricá assistiu a queda do império politico ali instalado e fortalecido por ter a maior arrecadação de royalties entre os municípios, o que permitiu grandes realizações da administração municipal conduzida pelo mesmo grupo de petistas, há 14 anos.

O líder nacional do partido foi abalado por uma derrota não esperada, embora tenha conquistado mandato de deputado federal, o vice-presidente nacional do PT, o ex-prefeito Washington Quaquá e a sua ex-esposa deputada Zeidan tenha sido reeleita para a Assembleia Legislativa.

No município gerido pelo prefeito Fabiano Horta, o presidente Jair Bolsonaro obteve a vitória local alcançando 57.995 votos contra os 54.061 alcançados por Lula, que visitou a cidade por mais de uma vez, no final da campanha na campanha.

Este resultado terá efeito na campanha para a escolha do novo prefeito, daqui a dois anos.

Domínio regional

A chamada Região Leste Fluminense teve a predominância do candidato nacionalmente derrotado.

O PL, do prefeito capitão Nelson, conseguiu apagar a imagem brizolista-trabalhista de São Gonçalo, onde Bolsonaro venceu com 276.870 votos, deixando Lula, apoiado pelo PT, PDT e PSB, com 222.694 sufrágios (55,4% contra 44,5%), tendo sido eleito deputado federal, o filho do prefeito gonçalense.

As mais expressivas vitórias do atual presidente ocorreram em Cabo Frio (81.373 contra 40.668) e Rio Bonito (22.60 contra 12.124). O PL, que governa Itaboraí obteve para Bolsonaro76.938 votos contra 53.861 de Lula. Articuladores do bolsonarismo, os deputados federais Altineu Côrtes e Soraya Santos foram reeleitos.

As duas Niterói

Situação diferenciada aconteceu em Niterói, terra de Rodrigo Neves (PDT) e Marcelo Freixo (PSB) e governada pelo ambientalista Axel Grael (PDT).

Tanto no primeiro como no segundo turno a “Cidade Invicta” deu a vitória a Luiz Inácio da Silva, com 162.882 votos (51,2%) enquanto Bolsonaro somou 155.186 (48,7%). Bolsonaro, no entanto, foi o vitorioso em Icaraí e em toda a Região Oceânica, áreas com eleitores de maior nível de renda e mais beneficiadas por obras municipais, desde a primeira gestão de Rodrigo Neves.

O ex-prefeito, mesmo não tendo apoio de Lula, como candidato a governador, ficou marcado como artífice das derrotas locais de Jair Bolsonaro (2018 e 2022). E ele foi o grande puxador de votos pró-Lula em São Gonçalo após a exclusão de Ciro Gomes do segundo turno.

Fora de mandato

O bolsonarismo não conseguiu consolidar a hegemonia de 2018, tendo, a exemplo do PT, perdido deputados locais ou minimizada a votação dos reeleitos.

O PSOL saiu-se eleitoralmente mais fortalecido com as votações alcançadas especialmente por Talíria Petrone e Flávio Serafini, que nesta campanha se aliaram ao PT e ao PSB que tornou Alessandro Molon o candidato mais bem votado na região.

Resta saber como atuarão as federações partidárias no âmbito municipal.

Rodrigo reafirmou a possibilidade de concorrer a prefeito em São Gonçalo, o que mais se evidenciou com sua participação na campanha de Lula naquela cidade.

Deixaria aberto para Axel Grael a possibilidade de uma candidatura à reeleição, agora com o apoio de um presidente da República eleito.

Mas se este for seu plano, terá de voltar as suas vistas para a região norte da cidade.