Um suspeito morre e outro é ferido durante operação no Cubango

Policiais do 12º BPM também prenderam três pessoas e apreenderam drogas e armas

Policiais Militares do 12º BPM (Niterói) que realizavam patrulhamento na Rua Noronha Torrezão, Santa Rosa, na manhã deste sábado (16), foram atacados a tiros enquanto realizavam abordagem, em região próxima à comunidade do Abacaxi. Durante o confronto, um homem acabou sendo morto e outro ficou ferido. Além disso, outros três bandidos acabaram presos em flagrante.

Os policiais se dirigiram às imediações da comunidade, após serem avisados por populares de que um grupo de pessoas estava consumindo drogas e tentando comercializar produtos de origem “duvidosa” no local. Ao identificar o grupo, os policias iniciaram abordagem a fim de confirmar a denúncia, quando foram surpreendidos por disparos efetuados de uma escadaria próxima ao local.

Em respostas, os policias dispararam contra os bandidos e após estabilizarem a região, realizaram cerco tático e tiveram êxito em localizar dois homens baleados na Travessa Iara, um deles tendo ido a óbito enquanto o outro se encontrava ferido.

O homem morto foi apontado pela polícia como sendo o gerente do tráfico na comunidade: o traficante conhecido pelo vulgo de “maça”. Já o homem ferido não teve seu nome divulgado, mas segundo apuração de A Tribuna trata-se de Paulo Santana da Silva Ferreira. Ele foi encaminhado para o Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL) com um ferimento por arma de fogo no pé e o estado de saúde é considerado estável.

Além dos dois homens baleados, os policias prenderam mais três homens em flagrante. Na ação foram apreendidos uma pistola calibre .40, um rádio transmissor e farto material entorpecente a contabilizar. Os três homens presos e o material apreendido foram encaminhados para a 76ª DP (Centro), onde a ocorrência foi registrada.