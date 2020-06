Um preso e dois menores apreendidos por arrombamentos e furtos em lojas em Santa Rosa

Um rapaz, de 18 anos, foi preso, e dois menores, de 15 e 17 anos de idade, foram apreendidos, na manhã dessa quinta-feira (04) por policiais militares do 12º BPM, na esquina das ruas Dr. Sardinha e Professor Otacílio, em Santa Rosa. O trio foi reconhecido e confessou ter arrombado uma banca de jornais e uma casa lotérica na região para praticar furtos.

Os policiais disseram que haviam recebido um alerta sobre furto em andamento numa banca de jornais e surpreendeu o trio ainda no local. Os infratores confessaram que não somente arrombaram a banca de jornais, como também uma casa lotérica, situada na Rua Santa Rosa, em frente ao Colégio Salesiano.

O proprietário da banca de jornais foi chamado ao local e disse não ter percebido furto de mercadorias. Os três infratores foram conduzidos para autuação na central de flagrantes da 76ª DP (Centro). Gradativamente vários criminosos denunciados por envolvimento em casos de arrombamento e furto a estabelecimentos comerciais em Niterói, sobretudo na Zona Sul, estão sendo presos e autuados. No dia 21 de maio, por exemplo, a polícia já havia prendido outros três homens, denunciados por vários arrombamentos e furtos.

Eles foram presos depois de arrombarem e invadirem um salão de beleza estabelecimento, na Rua Américo Oberlaender, em Santa Rosa. Eles tentaram escapar, mas foram perseguidos e dominados no Condomínio Bela Vista, situado na parte de trás da loja. O proprietário do salão foi chamado e constatou que o estabelecimento foi totalmente revirado, e que os marginais acessaram o local através de uma janela, na parte de cima, quebrando o vidro e forçando as grades. O trio, vindo da Baixada Fluminense, também foi conduzido para autuação na 76ª DP (Centro).