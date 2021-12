Um paraíso escondido em Niterói

Se você nunca ouviu falar em Trilha do Zé Mondrongo, não se preocupe. Muita gente em Niterói, até nativos da cidade, não tem ideia do que seja ou de onde fica porque quem conhece em geral guarda segredo para que os predadores não destruam uma preciosidade.

Zé Mondrongo é um dos lugares mais lindos do Leste Fluminense e fica vizinha a Prainha de Piratininga, no Imbuí, perto do Havaizinho. Para chegar lá é preciso disposição, calma, equilíbrio porque é um caminho sinuoso, selvagem, com pedras escorregadias. Em compensação, quem chega lá se emociona com a beleza.

Em 1971, há 50 anos, o cantor e compositor Milton Nascimento e seu amigo Lô Borges, alugaram uma casa na Prainha (também chamada de Mar Azul) para compor as músicas do álbum “Clube da Esquina”, um dos mais importantes da MPB, lançado em 1972. Beto Guedes, ainda menor de idade, foi morar lá com eles e, diz a lenda que esses mineiros – e outros amigos que apareceram como o saudoso Fernando Brant e Ronaldo Bastos, descobriram a Trilha do Zé Mondrongo. Mas não falaram para ninguém, cacoete da mineirada.

Perigo

O professor de turismo, Alex Figueiredo, já fez várias vezes o percurso e orienta que as pessoas tenham cuidado nessa trilha. “Ela sempre foi muito escondida e, na pandemia do coronavírus, passou a ser mais explorada. Para conseguir percorrer o local, é preciso conhecimentos técnicos das rochas expostas. Essa exposição rochosa é algo que deve ser respeitado, e as pessoas devem se equipar corretamente para essa caminhada. Muitas pessoas vão de chinelo de dedo e isso é um erro grave e pode gerar acidentes sérios”, frisou.

A Trilha do Mondrongo exige preparo físico e recomenda-se que a pessoa não vá sozinha e leve água potável para beber. Por ser selvagem é bela. Por ser bela, é selvagem. De preferência acompanhar alguém experiente para evitar surpresas desagradáveis. A região é quente, úmida, tem mato baixo, logo é um habitat ideal de cobras venenosas como jararaca e coral. É só ficar parado, não mexer com elas, que não tem problema. O ser humano é que é o grande vilão por ali, e não as serpentes.

A ‘Trilha do Zé Mondrongo’, é praticamente uma extensão da Prainha de Piratininga, na Região Oceânica, e é considerado um lugar paradisíaco. A trilha, que começa na praia, atravessa a mata, passa por muitas rochas, termina em um límpido lago de água cristalina, que varia de acordo com a maré. Impossível não se emocionar com o visual.

Apesar de relativamente curta, a trilha é considerada de grau médio e destinada a quem gosta de aventuras. O professor de turismo, Alex Figueiredo, já fez várias vezes o percurso, e orienta que as pessoas tenham cuidado nessa trilha.

O início da Trilha do Zé Mondrongo é na Prainha, na Avenida Almirante Tamandaré, nas pedras. Ao todo, o percurso tem 1,77 km até a piscina natural, com média de travessia de 40 a 50 minutos.

O percurso da trilha começa em um afloramento rochoso, no canto direto da Prainha. A rota segue por uma subida, em linha reta, até o ponto onde há uma bifurcação. O trajeto continua virando à direita, passando pelo meio dos blocos de pedra, onde começa uma descida até um outro bloco de pedra, este maior. Adiante, fica a ‘Praia do Havaizinho’, em frente a Ilha do Veado.

Essa primeira parada já é um colírio para os olhos. Uma pequena extensão de areia isolada do restante da praia. É importante frisar que a praia é deserta, e, felizmente, não tem vendedores de alimentos, nem de água para beber e muito menos música em alto volume.

“Todo o lixo que a gente produz temos que levar de volta. As vezes as pessoas andam na trilha e não se preparam. O equipamento básico para trilha é um tênis apropriado, mochila, água, lanche e outras coisas interessantes como um boné, protetor solar e capa de chuva”, contou Leandro do Carmo, Técnico do Clube Niteroiense de Montanhismo.

A trilha continua pela praia beirando o mar, passando por blocos de pedra até chegar a uma fenda, que, pode ser ultrapassada. A caminhada continua beirando o mar até chegar ao acesso que dá entrada à vegetação de sub-bosque. É necessário subir a rocha que há no local, em direção da vegetação e permanecer na trilha, subindo a encosta. O percurso deve ser seguido pela trilha bem demarcada, até mais uma bifurcação, onde se deve dobrar à direita, para logo após seguir em frente até chegar a uma descida bem íngreme, que leva aos blocos rochosos à beira mar.

Se Milton Nascimento e Lô Borges realmente conheceram a Trilha do Zé Mondrongo, está explicado porque “Clube da Esquina” é o melhor álbum da história da MPB contemporânea.