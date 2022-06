Um necessário novo olhar na sociedade

Atualmente vivemos numa Era de grandes desafios para a Humanidade e, tais desafios ocorrem num momento aonde somos mais de sete bilhões de seres humanos no planeta que já se encontra bastante afetado pela nossa presença devido às inúmeras transgressões que seguidamente estão a ocorrer no espaço natural….

Nossa Saga Civilizatória atravessa por centenas e centenas de milhares de anos aonde nosso “Acervo” de ocorrências que apontaram imenso número de momentos nos quais o sofrimento se fez presente de forma indesejada e brutal!

Acredito firmemente que experiências negativas devem nos impelir a avaliarmos todo o acontecido e procurarmos nos transformarmos em seres humanos ainda melhores, mais dignos para ostentarmos esta identificação: SERES HUMANOS!

No dia a dia de nossa existência, mas sobretudo em momentos de crise e/ou sofrimento é que devemos estar alertas para a importância de não pensarmos somente em nós e em nossos familiares mas procurarmos de forma generosa “olharmos para o Próximo” e assim podermos efetivamente contribuir para que seja construída nesta indesejada oportunidade uma relação efetivamente solidária de apoio.

Certamente que os desafios atuais se apresentam imensos posto vivermos numa Era Histórica aonde as condições de qualidade de vida dos seres humanos se mostra profundamente desigual em todo o planeta e, a somar este “Quadro” preocupante desde março do ano de 2020 temos enfrentado a Pandemia do COVID-19 assolando as Nações e elevando a cada dia o número dos que sofrem entubados em hospitais; outros tanto que não conseguem receber cuidados; número elevado de mortes diárias e assim por diante….

Embora um momento indesejado evidentemente ele aí se apresenta e cabe a cada um e a todos nós juntos termos a plena consciência de nosso papel neste processo e, portanto, termos a dignidade de nos portarmos sempre objetivando a proteger aos nossos e aos demais membros de nossa Sociedade … todas as vidas são preciosas e, se cada um for um exemplo de conduta teremos a condição humana e fraterna de minorarmos impactos que nos assustam e desgastam.

Por vezes, infelizmente, muitos seres humanos não se atentam para o sofrimento alheio e parecem estabelecer quase uma incredulidade em tais sofrimentos colocando uma “cortina de fumaça” até o momento que tal e/ou tais circunstância(s) chegam a seus espaço diretos de convivência, sobretudo o espaço familiar.

Torna-se mister que nossa consciência humana eivada pela Espiritualidade possa alçar a dimensão maior da piedade e da fraternidade no compromisso maior com a Vida não só humana mais de todos os seres que existem na Fauna e na Flora assim como no Ambiente Natural … creio ser o momento (e se já não passamos do tempo) de focarmos nesta oportunidade de nos construirmos em seres humanos melhores e termos a consciência de como nossos atos se refletem na existência como um todo. Não podemos permitir que as contendas de teor ideológicos ou as diferenças de cultura possam ser um impedimento para a conciliação permanente das Almas em prol do soerguimento de uma Nova era aonde estender a mão seja um sinal recorrente nos hábitos e atitudes de todos.

Papel essencial é o da Escola aonde a vivência de coletivo burila as crianças e jovens na percepção plena da existência de regras, limites e responsabilidade bem como as insta a uma convivência harmônica aprendendo de forma fraterna a superarem diferenças e eventuais conflitos.

Todos ainda estamos “aprendendo” a lidar com o imenso número de variáveis que a pandemia do COVID 19 nos trouxe em seus bojo devastador e, neste momento se torna mister que instituições como a Família, a Escola, a Igreja sejam fortalecidas para que tenhamos fortes e efetivos “nortes” que sejam indicados para nossa Humanidade e assim consigamos estabelecer neste terceiro milênio um novo momento aonde mesmo através do sofrimento possamos ser um Farol para a construção de um Mundo mais justo, Sustentável, Humano, Fraterno, Igualitário, Justo em Direitos e Oportunidades e de Amor para todos!

Professor Doutor Raymundo Nery Stelling Junior (PhD in Science Education/USA – Master in Administration-Total Quality Management/USA) é Presidente-Chanceler do IFEC – Instituto Interamericano de Fomento à Educação, Cultura e Ciência.