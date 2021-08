Um morto e um baleado durante operação no Salgueiro para prender Rabicó

Um adolescente morreu e um outro foi baleado durante ação da Policia Militar na noite de ontem (20) no Complexo do Salgueiro para tentar prender Antônio Ilário Ferreira, conhecido como Rabicó. Ele é apontado como o líder do tráfico de drogas da localidade. O Jovem identificado como Alexander Carvalho Ribeiro Motta, de 19 anos, está internado no Hospital Estadual Alberto Torres e se estado de saúde é estável.

Segundo familiares, Alexander voltava de uma pescaria com seu amigo, um adolescente de 17 anos que foi baleado chegou a ser socorrido, mas não resistiu e veio a óbito.

A Polícia Militar foi informada pela Polícia Civil sobre uma movimentação de traficantes no Complexo do Salgueiro. Um cerco foi montado da região de Itaoca para evitar a saída dos criminosos por aquela área. Segundo as informações da Polícia Civil, lideranças do tráfico, com seus seguranças, estariam fazendo ‘reunião’ no local, fortemente armados.

Os agentes militares foram atacados por bandidos que tentaram sair da comunidade. Ao atirarem contra os policiais atingiram dois moradores. A própria vítima, segundo a PM, foi resgatada com vida e ouvida pela Polícia Civil, gravou um vídeo confirmando que os tiros partiram de traficantes.