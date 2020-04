Um morto e quatro baleados em duas operações da PM em São Gonçalo

Duas ações da Polícia Militar, entre a manhã e a tarde de quinta-feira (24), em dois bairros de São Gonçalo, terminaram com saldo de um morto e quatro baleados. As operações, nos bairros de Neves e Engenho Pequeno, foram para reprimir o tráfico de drogas.

Pela manhã os policiais do 7º BPM realizaram uma das operações na comunidade do Martins (Neves), onde houve confronto. Na troca de tiros com traficantes da facção criminosa Comando Vermelho (CV) três homens foram baleados e socorridos para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê. Um deles não resistiu e morreu. Dois suspeitos foram presos, e uma pistola e drogas foram apreendidas.

Já na comunidade do Zumbi, no Engenho Pequeno, os policiais foram atacados a tiros quando perseguiam ocupantes suspeitos que estavam num veículo. Outros dois suspeitos foram baleados e internados no Heat. Com eles foram apreendidos um revólver e uma pistola.