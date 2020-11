Um morto e dois baleados durante perseguição e confronto em São Gonçalo

Uma perseguição seguida de troca de tiros deixou um morto e dois baleados, na tarde de terça-feira (24), em São Gonçalo. A ocorrência foi registrada no bairro Jardim Miriambi. A PM informou que o Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 7º BPM (São Gonçalo) tentavam interceptar um veículo, modelo Hyundai, que havia sido roubado no bairro do Laranjal, quando bandidos armados atacaram os policiais a tiros, dando início a uma perseguição.

Em determinado momento da perseguição e confronto a viatura da PM bateu na traseira do carro onde estavam os criminosos, na Rua Alvorada, no bairro Jardim Miriambi. Ao realizarem a abordagem, os policiais se depararam com três homens baleados. Os três foram socorridos e levados para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, onde um deles morreu.

Um dos policiais que integrou a perseguição também ficou ferido e precisou receber atendimento médico, devido a colisão. Dentro do carro, os agentes apreenderam uma pistola, um rádio transmissor e drogas.