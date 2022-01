Um morto e 13 feridos. Van despenca de viaduto da Linha Vermelha

Uma pessoa morreu e outras treze ficaram feridas após uma van cair de um viaduto da Linha Vermelha, altura de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O veículo, que faz serviço de transporte alternativo, caiu próximo ao acesso à Rodovia Washington Luis.

Dos treze feridos, quatro foram levados para o Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, na mesma região e outras quatro para o Hospital Geral de Nova Iguaçu. Não há informações sobre o estado de saúde delas.

O trânsito na via foi interditado para que os bombeiros pudessem fazer o resgate. Um ouvinte da BandNews FM passou pelo local no momento do acidente e fez diversas imagens. A van ficou completamente danificada, com as quatro rodas viradas para cima.

Foto: ouvinte da Bandnews FM