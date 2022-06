Um mês após lançamento, Táxi.Rio tem apenas 10 motoristas

O aplicativo Táxi.Rio, lançado há pouco mais de um mês em Niterói, ainda não está em pleno funcionamento. Se a expectativa era que, de início, mil taxistas se cadastrassem na plataforma, hoje (22) a ferramenta opera com apenas 1% desse total, ainda em caráter experimental, por conta de problemas no desenvolvimento.

De acordo com Celso Wermelinger, diretor do sindicato que atende à categoria, a versão do aplicativo para motoristas apresentou problemas como travamento durante corridas. Dessa forma, a ferramenta foi mantida em funcionamento na cidade, mas apenas com dez motoristas atuando. A expectativa é que a plataforma entre em plena atividade na semana que vem.

“Atrasou um pouco, o pessoal do IplanRio demorou. Semana passada que começaram os testes. Escolhemos dez taxistas e estamos testando o aplicativo, que é para quando a gente for entregar estar o mais redondo possível. Nesta semana devem estar prontos os testes para semana que vem estar funcionando direitinho”, explicou Wermelinger.

Plataforma foi lançada em maio – Foto: Vítor d’Avila

Ainda de acordo Wermelinger, os problemas de desenvolvimento são considerados fáceis de solucionar. Em relação aos passageiros, o dirigente sindical afirmou que, em sua maioria, são moradores de Niterói que utilizam o aplicativos na cidade do Rio de Janeiro, primeira a adotar o Táxi.Rio. Ainda não há um balanço de quantas viagens já foram realizadas.

Lançamento no Caminho Niemeyer

O aplicativo Táxi.Rio foi lançado em Niterói em evento realizado em 19 de maio, no Teatro Popular Oscar Niemeyer. A plataforma surgiu na cidade do Rio de Janeiro e vem se espalhando por outros municípios. Na cerimônia, o presidente do IplanRio (responsável pelo desenvolvimento), Cláudio Fonseca, e o vice-prefeito de Niterói, Paulo Bagueira (SD), assinaram o termo de cooperação.