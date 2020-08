Um jovem é morto e outros dois feridos após serem punidos pelo “tribunal” do tráfico em São Gonçalo

Um rapaz, identificado como Jonathan Passos Lemos, de 24 anos, morreu e outros dois foram internados no Pronto Socorro de São Gonçalo, após serem agredidos por traficantes no chamado “tribunal” do crime, no bairro Boaçu, em São Gonçalo. O fato ocorreu na quinta-feira (30).

Os outros dois jovens agredidos tem 18 e 21 anos, e segundo informações que a polícia está apurando o trio teria sido capturado depois que bandidos ligados a facção Comando Vermelho foram avisados que eles estariam praticando roubos na região. “Ai tropa, não falei que seriam cobrados severamente.. Nada passa impune, duvidar de nós, nós faz assim pra deixar de exemplo e que sirva de lição para quem vir roubar no Boaçu, vai ficar pegado. Nós é os morador até o fim. Isso aqui é Boaçu, não é bagunça”, postaram os criminosos.

A polícia informou que após agredirem os três rapazes, os bandidos pararam um ônibus e obrigaram o motorista a levá-los para o PSSG, no bairro Zé Garoto, sendo que Jonathan não resistiu aos ferimentos. A ocorrência foi registrada na 72ª DP (Mutuá).