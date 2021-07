Um dia após denúncias de agressão contra a ex-esposa, DJ Ives é preso

Iverson de Souza Araújo, mais conhecido como DJ Ivez, foi preso nesta quarta-feira (14) após a divulgação nas redes sociais dos vídeos de agressões contra a ex-mulher, Pamella Holanda. A prisão aconteceu em um condomínio de luxo em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza, no estado do Ceará.

A prisão preventiva havia sido pedida nesta terça (13) pela Polícia Civil, e concedida nesta tarde pela Justiça. O governador Camilo Santana confirmou a prisão do artista por meio das redes sociais.

“Acabo de ser informado pelo nosso secretário de Segurança da prisão do DJ Ivis, no caso das agressões a Pamella Holanda. A prisão preventiva havia sido solicitada ontem pela nossa Polícia Civil e decretada há pouco pela Justiça. Que responda pelo crime cometido”, publicou Camilo.

As imagens foram gravadas por câmeras de segurança do interior da casa. Os vídeos mostram DJ Ivis agredindo a ex-mulher na frente da filha e de outras duas pessoas, a mãe dela e um funcionário do músico. As imagens foram divulgadas por Pamella no domingo (11).