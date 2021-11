Último show de Marília Mendonça no Rio de Janeiro foi em Búzios

O último show que a Rainha da Sofrência, Marília Mendonça, fez no Rio de Janeiro foi em Búzios, na Região dos Lagos, no dia 29 de outubro, na semana passada. A cantora sempre valorizou muitas cidades do Rio de Janeiro, como Niterói, por exemplo.

Na apresentação de Búzios, primeira vez na cidade, ela reuniu milhares de fãs. Em uma turnê ela percorreu todas as capitais brasileiras e sempre mostrou muito orgulho de ser brasileira. “Que sensação gostosa quando subi nesse palco, viu? Sabe quando você mal consegue ouvir a banda de tão alto que a galera tá cantando? Foi com isso que eu sonhei a vida toda, foi isso que eu nasci pra viver… Vocês me proporcionaram a noite mais incrível do mundo, Búzios!”, disse na semana passada a cantora e compositora.

Em 2017 Marília esteve em Niterói, no dia 3 de setembro, no Teatro Popular de Niterói, parte do projeto Festeja, festival de música sertaneja. Além dela os amigos da cantora também estiveram no palco como Gusttavo Lima, Maiara e Maraísa e Zé Neto & Cristiano.

A artista morreu em um acidente de avião na sexta-feira (5), na Serra da Caratinga, interior de Minas Gerais. Além da cantora, o produtor Henrique Ribeiro; o tio e assessor da cantora, Abicieli Silveira Dias; o piloto Geraldo Martins de Medeiros e o copiloto, Tarciso Pessoa Viana morreram no acidente. Fãs da cantora também dirigiram ao local e acompanharam o trabalho de resgate nas pedras de uma cachoeira.