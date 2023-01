Último foragido da ‘quadrilha do site de vendas’ é preso

Foi preso, na manhã de hoje (5), o último foragido do inquérito que investiga uma quadrilha que usava o “golpe do site de vendas” para invadir e roubar casas em Niterói e outros municípios da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. A ação foi coordenada por policiais civis da 77ª DP (Icaraí).

De acordo com os policiais, um dos líderes do braço armado da organização criminosa foi capturado na Rua Almirante Tamandaré, bairro Catete, Município do Rio de Janeiro, não resistiu à prisão. Havia quatro mandados de prisão em aberto contra o acusado. A investigação apurou que ele é suspeito de ter roubado a casa de uma promotora de Justiça em Itaipu, Região Oceânica de Niterói.

A Polícia Civil apurou que a quadrilha é composta por nove integrantes, entre membros do “núcleo administrativo” e o braço armado. Com a prisão de hoje, todos os suspeitos já estão atrás das grades. As investigações continuam em andamento na 77ª DP para apurar se existem outras pessoas envolvidas com a quadrilha, que tenham atuação em outras regiões.

O golpe

De acordo com as investigações, as vítimas anunciavam na plataforma a venda de um produto grande, como móveis, por exemplo. Uma integrante da quadrilha entrava em contato pelo site, dizia que estava interessada e agendava o dia e horário para buscar e pagar pelo produto.

Só que quem ia à casa das vítimas era o braço armado da organização criminosa. A polícia apurou que os bandidos entravam na casa, com permissão das vítimas, sob o pretexto de retirar o item adquirido. Em seguida, as vítimas eram rendidas, amarradas, colocadas no banheiro e as casas roubadas.

Ainda de acordo com as investigações, os bandidos agiam com violência. A quadrilha tinha um núcleo administrativo, do qual duas mulheres presas na última quarta-feira (4) faziam parte, que fazia os contatos com as vítimas. O bando cometeu crimes em Niterói, Rio de Janeiro e toda a Região Metropolitana.