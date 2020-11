Último fim de semana de campanha é marcado por encontro de adversários

Os grupos apoiadores dos candidatos a prefeito Axel Grael (PDT), Flávio Serafini (PSOL) e Allan Lyra (PTC) se encontraram na praia de Icaraí, na manhã deste domingo (8), enquanto os candidatos faziam caminhada.

Por volta das 10h30 uma carreata do deputado bolsonarista Allan Lyra, passou pelo prefeito Rodrigo Neves e seu candidato, Axel Grael, que caminhavam pela orla da praia. Acompanhado do deputado Carlos Jordy, e com bandeiras verde e amarelas, nenhum apoiador desceu do carro, mas chamaram o grupo de “comunistas” e hostilizaram o prefeito.

O grupo que acompanhava o candidato Axel Grael, revidou com “Fora Bolsonaro”. Mais a frente, a carreata passou pelo grupo de apoiadores do candidato Flavio Serafini, e a situação se repetiu. Os dois grupos trocaram palavras ofensivas.

Pouco depois foi a vez dos grupos de Axel e Flavio se encontrarem. A reação foi totalmente diferente. Com demonstração de civilidade, o deputado, o prefeito e seu candidato se cumprimentaram respeitando as regras de distanciamento devido a pandemia.

Cada grupo seguiu sua caminhada sem nenhum confronto. O que foi aplaudido por quem presenciou os atos.