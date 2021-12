Último baile charme do Viaduto de Madureira tem data marcada

No sábado, 25, a partir das 22h, vai rolar o último Baile de Chame do ano no Viaduto de Madureira, com várias atrações e surpresas. Para abrir os trabalhos tem uma dupla que tá dando o que falar e que vai amassar o Viaduto de Madureira. Comandando a pista tem os DJS Residentes: Michell, Fernandinho, Vig e Ga, agitando a massa charmeira com muita black music.

O Viaduto é conhecido como um centro de concentração popular, responsável pela difusão da cultura negra no Estado do Rio de Janeiro. Além de eventos semanais e premiações, o espaço já recebeu diversas atrações internacionais e nacionais, como Keith Sweat, Chingy, Montell Jordan, Darrius, Negra Li, Quelynah, Nina Black, Sampa Crew, Dughettu, Sandra de Sá, Racionais MCs e muitos outros.

Em atendimento ao Decreto Municipal N°: 49335, do dia 26 de agosto, de 2021, para acesso a volta do Baile de Chame do Viaduto de Madureira é obrigatório a apresentação do comprovante de vacinação contra a Covid-19 através do certificado digital disponível na plataforma do Sistema Único de Saúde – Conecte SUS. A exigência do comprovante será feita na entrada do Baile de Charme do Viaduto de Madureira para todas as pessoas maiores de 18 anos.





Mais informações: (21) 96475-2020- DJ Michell.

Classificação: 18 anos.

contato@viadutodemadureira.com