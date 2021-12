Últimas inscrição do ano para a castração gratuita de cães e gatos em Maricá

A população maricaense tem até o dia 10 de dezembro para se inscrever e garantir as últimas 22 vagas deste ano para para castrações gratuitas oferecidas pelo Programa Municipal de Controle Reprodutivo, sendo seis destinadas a felinos machos e outras 16 a caninos machos. Os interessados podem comparecer à sede da Coordenadoria de Proteção Animal (Rua Prefeito Hilário Costa e Silva, n°100, Parque Eldorado), às segundas, quartas ou sextas-feiras, das 9h às 11h.

Os tutores precisam ser maiores de 18 anos e os animais devem ter entre 5 meses e 6 anos de idade, com peso entre 3 kg e 20 kg. Além disso, não serão realizadas cirurgias em animais braquicefálicos (boxer, shih tzu, pug, gato persa), sendo permitidas apenas duas castrações por Cadastro de Pessoa Física (CPF) do tutor.

“Estas são as últimas vagas disponíveis para castrar cão e gato neste ano. Apesar de muitas pessoas não serem a favor de castrar machos, a castração traz muitos benefícios para os animais. Eles param de produzir testosterona e com isso reduzem as brigas por territórios, ou por disputas de fêmeas. Além disso, ajuda a reduzir a quantidade de nascimento de animais sem planejamento e diminui a possibilidade de tumores e doenças sexualmente transmissíveis”, explicou o coordenador de Proteção Animal, Fabiano Novaes

Documentos necessários

Para realizar o cadastro, é necessário apresentar cópias dos seguintes documentos: comprovante de residência em Maricá; identidade e CPF; Número de Inscrição Social (NIS); Cartão Mumbuca, Bolsa Família, Benefício de Prestação Continuada (BPC) ou outro comprovante de rendimento mostrando preferencialmente renda familiar até três salários mínimos. Para autônomos, levar cópia da carteira de trabalho para comprovar o rendimento.

Novas vagas para castrações em breve

Neste ano, cerca de 2.400 animais foram castrados gratuitamente e a previsão é que esse número cresça mais em 2022. As inscrições para a nova rodada de castrações serão abertas em 3 de janeiro de 2022.