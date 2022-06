UFRJ teme pela segurança de seus alunos no Centro do Rio

A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) afirmou estar preocupada com a segurança de seus alunos que estudam na Faculdade Nacional de Direito (FND). No dia 30 de maio, um aluno da instituição foi esfaqueado durante tentativa de assalto num dos acessos ao metrô, na Central do Brasil.

Em comunicado, a instituição manifestou “preocupação com a segurança pública no entorno da Faculdade Nacional de Direito (FND), no centro da cidade, onde estudantes e transeuntes têm sido vítimas da violência urbana”.

O prefeito da UFRJ, Marcos Maldonado, informou que tão logo soube do ocorrido com o estudante, entrou em contato com o 5º Batalhão da Polícia Militar, responsável pelo policiamento na área, e solicitou apoio nas operações na região.

De acordo com o prefeito da UFRJ, ficou acertado que as viaturas passariam a fazer rondas mais constantes onde fica a FND e também seria instalada uma base móvel nos acessos da instituição de ensino.

“Todos sabem que o patrulhamento no entorno cabe à PMERJ e à Guarda Municipal; ambas já foram informadas sobre o que está acontecendo. O caso ocorrido com um estudante em um dos acessos do Metrô do Rio foi relativamente distante da faculdade. A nossa responsabilidade é com a segurança dos profissionais e estudantes na parte interna da UFRJ, mas estamos atentos ao que acontece na região e sempre que necessário buscamos ajuda”, informou Maldonado.

“A UFRJ lamenta o ocorrido na noite de segunda-feira, 30/5, quando um estudante da Escola Nacional de Ciências e Estatísticas (Ence/IBGE) foi abordado por criminosos em um dos acessos do Metrô Rio e acabou ferido”, completou a UFRJ, em seu comunicado.

Policiamento reforçado

Em nota, a Polícia Militar afirmou que o comando da Corporação tem intensificado todas as suas modalidades de policiamento no cenário urbano no sentido de reprimir as tentativas de roubos de rua, e a região Central do Rio é uma das áreas de principal atenção dessas medidas.

Após reuniões com a direção e representantes dos alunos da Faculdade Nacional de Direito (FND/UFRJ), o comando do 5ºBPM (Praça da Harmonia), responsável pelo policiamento no Centro do Rio, intensificou e estendeu o policiamento que já vinha sendo realizado nos logradouros próximos à faculdade, em períodos que superam as demandas registradas pelos representantes de alunos e colaboradores da instituição de ensino.

Como reforço no patrulhamento, o comando do 5ºBPM ampliou o horário de presença do efetivo na região até as 23h, dando cobertura a toda a área de deslocamento dos alunos e colaboradores da FND, no período de saída e dispersão após as aulas. Equipes do setor de inteligência estão em campo com o objetivo de identificar e prender os indivíduos que vêm praticando roubos e furtos na região.

Além disso, a corporação disse que ações preventivas também vêm sendo realizadas regularmente com o objetivo de recolher objetos que possam ser usados como arma branca e para o furto de equipamentos urbanos.

Foto: Reprodução/Google

Estudante esfaqueado

Um estudante identificado como Renan do Nascimento, foi esfaqueado durante assalto, na noite de 30 de maio, na Praça Cristiano Ottoni, Central do Brasil, no Rio de Janeiro. O rapaz foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Municipal Souza Aguiar. O jovem sobreviveu aos ferimentos.

Segundo informações da polícia, o rapaz passava pelo local, que dá acesso a uma estação do metrô, usando fones de ouvido quando foi abordado por criminosos. Contudo, por estar usando o equipamento, não teria percebido a aproximação dos assaltantes. Os bandidos o esfaquearam no abdômen.