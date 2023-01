UFRJ fará estudo sobre concessões dos ônibus em Niterói

A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) fará avaliação do equilíbrio econômico dos contratos de concessão do serviço de ônibus da cidade de Niterói. A instituição foi contratada pelo Município de Niterói para realizar o serviço. Recentemente, várias empresas da cidade passaram por crises.

De acordo com publicação no Diário Oficial desta sexta-feira (6), o serviço custará R$ 980 mil aos cofres públicos. A universidade irá avaliar o equilíbrio econômico, financeiro e da sustentabilidade dos contratos de concessão do serviço público de transporte coletivo de passageiros por ônibus no município.

O prazo para a conclusão do trabalho é de seis meses. Em julho de 2022, o reajuste da passagem para R$ 4,45 previa a contratação de um estudo de reequilíbrio econômico-financeiro da concessão do Serviço de Transporte Público Urbano de Niterói. Na ocasião, o Município afirmou que o reajuste seria feito justamente para garantir a manutenção do equilíbrio.

Márcio Barbosa, presidente do Sindicato das Empresas de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro (Setrerj) avaliou a medida de forma positiva. Ele recordou que a contratação desse estudo é uma antiga reivindicação das empresas de ônibus. “Esse estudo foi reivindicado pelo setor. Com absoluta certeza é uma medida positiva”, disse.

Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Passageiros de Niterói a Arraial do Cabo (Sintronac) comemorou a medida e afirmou que é um passo importante para combater a defasagem salarial. “O sindicato já estava cobrando isso há muitos anos, não por defender as empresas, mas por conta da defasagem salarial da categoria”, afirmou a entidade.

Crises

Ao longo do ano passado, várias empresas passaram por momentos de dificuldades. Em setembro, a Auto Ônibus Brasília teve 16 veículos apreendidos por decisão judicial por não cumprir os prazos de pagamento do financiamento realizado para a compra de ônibus em 2018.

Meses antes, a Auto Lotação Ingá teve dificuldades no pagamento de seus funcionários devido ao esgotamento financeiro, mas conseguiu regularizar a situação, afastando a possibilidade de paralisação dos rodoviários. O sindicato que representa as empresas (Setrerj) havia cobrado, naquela ocasião, a contratação do estudo.