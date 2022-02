Uffutebol Nacional chega a Volta Redonda

Volta Redonda ganhou um núcleo do Uffutebol Nacional, projeto promovido pela Universidade Federal Fluminense (UFF) em parceria com a Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania do Governo Federal.

“Nossa querida Volta Redonda, a cidade do Aço, ganhou um projeto muito importante. O esporte transformou a minha vida e vai transformar a vida dessas crianças que estão aqui. O sorriso no olhar desses pequenos e a esperança de poder oferecer um futuro melhor a eles e com mais oportunidades nos motiva a seguir firme na nossa caminhada de levar mais esporte para os moradores de nosso estado”, destacou Ronaldo Anquieta, presidente da Comissão do Esporte da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj).

O Uffutebol Nacional é direcionado a crianças e adolescentes de 6 a 17 anos. Além de ser gratuito, os beneficiados recebem material esportivo, uniforme e chuteiras.