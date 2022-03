UFF retoma aulas na segunda

Nesta segunda-feira (28), a Universidade Federal Fluminense irá retomar as atividades presenciais, após dois anos entre ensino remoto e híbrido por conta da Covid-19. Enquanto veteranos mais antigos se preparam para retornar ao campus, calouros entrarão pela primeira vez numa sala de aula de ensino superior. Ainda tem os “calouros mofados”, que são aqueles que ingressaram de 2020 em diante.

A recomendação é que os estudantes tomem, pelo menos, duas doses ou dose única da vacina contra Covid-19, de acordo com o fabricante, para importar o comprovante de vacinação no Portal da UFF e consequentemente circular pelos campi para a realização de atividades presenciais. “A dose de reforço é recomendada pelos órgãos de saúde e seguimos essas mesmas orientações para que a nossa comunidade acadêmica retorne às atividades presenciais com segurança”, afirma a universidade.

Contudo, quem tiver apenas duas doses não será barrado. Se o estudante já tiver tomado as duas doses ou dose única, já é recomendável inserir o documento no Portal da UFF. Contudo, a instituição reforça a necessidade da dose de reforço, como recomendação do Ministério da Saúde para evitar casos graves da doença. Basta apresentar o comprovante com a terceira dose posteriormente.

Serão aceitos como comprovante vacinal:

– Carteira de vacinação digital, disponível na plataforma do Sistema Único de SaúdeConecte SUS;

– Comprovante/caderneta/cartão de vacinação impresso em papel timbrado, emitido no momento da vacinação por instituição governamental brasileira ou estrangeira.

Sem vacina, só remoto

A UFF ainda ressalta que aqueles estudantes que não tiverem se vacinado não ficarão sem aulas. Contudo, não poderão comparecer aos campi. Mediante isto, o estudante no ato de sua inscrição em disciplina deverá observar o formato de oferta da turma da disciplina e selecionar o formato remoto, caso houver.

O estudante regular tem o direito de solicitar o trancamento de matrícula se assim for do seu interesse, caso não se sinta seguro para o retorno presencial. A solicitação é feita junto à Coordenação do Curso a que se vincula o estudante no período indicado no Calendário Escolar de 2022. O procedimento é vedado a estudantes ingressantes.

Distanciamento

O distanciamento mínimo de 1 metro não é mais exigido em virtude do atual cenário da pandemia e dos índices de vacinação. Além disso, junto com o retorno das aulas presenciais também voltam o Restaurante Universitário e o Busuff, mediante a finalização do processo de seleção e contratação da prestadora de serviços.

‘Calouro mofado’

Em 2020 e 2021, aqueles que se matricularam na universidade não passaram pelo tradicional “trote”, que é uma espécie de “ritual de iniciação” da vida acadêmica. No entanto, no curso de Enfermagem, esses alunos poderão participar da primeira atividade presencial desde o começo dapandemia, na condição de “calouro mofado”. É o que explica a estudante Gabriela Mendes.

“Como quem entrou em 2020 e 2021 não teve o trote pessoalmente, esse ano a gente liberou pra eles passarem pela experiência. A gente está chamando eles carinhosamente de calouro mofado. Na quinta-feira foi o dia deles serem pintados para ir à rua. Tem gente que está no quarto período e fazendo o trote só agora”, explicou.

A aluna recorda que, enquanto não era possível realizar as atividades presenciais com frequência, foi preciso usar a criatividade a fim de integrar os novos alunos à comunidade acadêmica. Uma delas foi a “brincadeira do ovo”, na qual os calouros tinham de cuidar de um ovo, pintado com diversas temáticas, como se fosse um paciente.

“A gente fez uma atividade muito divertida. A comissão pintou ovos de galinha com desenhos Harry Potter, das Tartarugas Ninja, etc. Os calouros tinham que escolher um pra levar pra casa e cuidar como se fosse um paciente, dando atualizações sobre ele, ficando com o ovinho até o último dia de trote”, prosseguiu Gabriela.

Vítor d’Avila