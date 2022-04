UFF inaugura blocos da nova sede do Instituto de Artes e Comunicação Social

Realização de um sonho. Essa é a frase que define o sentimento dos alunos e professores da Universidade Federal Fluminense (UFF), após participarem da inauguração dos cinco blocos da nova sede do Instituto de Arte e Comunicação (IACS), no Campus do Gragoatá, em Niterói, na tarde de ontem (13). O evento contou com a presença de estudantes, docentes, reitor Antônio Cláudio e do prefeito Axel Grael que comemoraram a inauguração do novo espaço.





Nova sede conta com 110 salas interligadas e são divididas em cinco blocos

Foto: Ísis Chaby

O projeto, que recebeu um orçamento de R$28 milhões, conta com 110 salas interligadas e divididas em blocos de salas de aula, além de anfiteatro, pátio e sala de exposição, tem uma parceria com a Prefeitura de Niterói, através da Empresa Municipal de Moradia Urbanização e Saneamento (Emusa).

Animados, os alunos questionam quando vão poder usufruir da sede que ainda está tendo os ajustes finais. O reitor da universidade, Antonio Claudio Lucas da Nóbrega, diz que a previsão é que as aulas começam a partir do segundo semestre e comentou que o espaço representa um sonho antigo.

“A nova sede tem várias vantagens, como esse visual maravilhoso, as condições de estudo, trabalho e interação que são ideais aqui. Representa um sonho antigo. O IACS já precisava de uma nova sede há décadas, porque ele tem mais de 50 anos. Esse prédio aqui, existe há mais de 10 anos e estava coberto por mato, estava abandonado em momentos de dificuldades, então é muito gratificante sabermos que encontramos caminhos para financiar a conclusão da obra, que não é apenas uma conclusão, é a entrega definitiva de um sonho”.

Após anos de espera por uma nova sede, os estudantes da universidade celebram a conquista. A aluna de publicidade, Rafaella Azevedo, de 24 anos, confessa que achava que esse sonho nunca iria se concretizar.

“Eu achava que isso era uma lenda, que nunca ia se concretizar, que eu iria me formar e não iria vir para cá. Mas, eu fico muito feliz com esse novo IACS, porque ele é muito melhor localizado, é mais perto e mais fácil, sem contar a nossa segurança, que precisávamos sair de um campus para o outro e dependendo do horário, a rua ficava deserta. Então está sendo ótimo”.



Alunos e docentes comemoram a nova conquista

Foto: Ísis Chaby

Axel Grael, prefeito da cidade, falou que é uma honra poder fazer parte dessa celebração e que Niterói não é nada sem a UFF. “Imagina Niterói sem a UFF? O que seria da nossa cidade? Continuaria sendo uma cidade, mas muito diferente do que temos hoje. Ter a UFF conosco é uma grande oportunidade, uma grande sorte de Niterói, aqui se produz ciência, cultura, diálogo, reflexão e isso é muito importante para uma cidade, faz uma diferença enorme. Então, ter essa parceria com a UFF é fundamental”.

O ex-prefeito de Niterói, Rodrigo Neves também esteve presente na inauguração. Ele comentou como o projeto é essencial para o município de Niterói, que tem como um dos objetivos tornar-se uma cidade do audiovisual.

“Esse é o projeto de quase 20, 25 anos da UFF e essas obras estavam paradas há mais de dez anos, e nós incluímos esse projeto dentro de um programa de cooperação com a UFF, para fortalecer Niterói como uma cidade do audiovisual, com uma potência muito grande na comunicação, nas novas plataformas, no jornalismo”.

Sede antiga do Instituto de Artes e Comunicação Social

A antiga sede continuará funcionando

Segundo o reitor da universidade, o espaço antigo continuará ativo, recebendo os estudantes e fazendo parte dos projetos. “O casarão antigo continua lá, não tem como ele deixar de ser IACS, é um patrimônio cultural, é a identidade do instituto. Ele será otimizado, mas isso é uma decisão da unidade.

Além disso, na nova sede, ficarão abrigados os cursos de Graduação em Arquivologia, Artes, Biblioteconomia e Documentação, Cinema e Audiovisual, Comunicação Social, Estudos de Mídia, Jornalismo, Produção Cultural, e de Pós-Graduação em Ciências da Informação, Cinema e Audiovisual, Comunicação, Cultura e Territorialidades, Mídia e Cotidiano e Estudos Contemporâneos das Artes.