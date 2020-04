UFF está entre as universidades do mundo mais comprometidas com objetivos sustentáveis

A Universidade Federal Fluminense alcançou uma ótima posição no Times Higher Education Impact Ranking 2020, divulgado pela consultoria britânica Times Higher Education (THE).

O ranking internacional expressa o grau de envolvimento e compromisso de instituições de ensino superior mundo afora, não apenas em apoiar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – por meio de ensino, pesquisa e transferência de conhecimento – mas também em incorporá-los em suas práticas, políticas e procedimentos. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável foram definidos pelas Nações Unidas como um “plano de ação para as pessoas, para o planeta e para a prosperidade”.

Ao contrário de outras classificações internacionais, que dão um peso excessivo a publicações e reputação, o que o Impact Ranking valoriza mais é o impacto da universidade na garantia de boas condições de vida, de estudo e de trabalho a seus alunos, docentes, funcionários, bem como na melhoria da qualidade de vida da população não-universitária, seja com práticas que beneficiam o entorno imediato, seja contribuindo na definição de políticas pública de alcance local, regional, nacional ou internacional.

Estudiosos de rankings universitários internacionais indicam que haveria mais de 17 mil universidades no mundo todo. Dessas, algo entre 800 e 1.500 costumam apresentar indicadores que lhes permitem figurar nos principais rankings internacionais. Essas são informações importantes para que se compreenda que a mera inclusão nessas classificações internacionais é, por si só, um reconhecimento da relevância da instituição, qualquer que seja a posição que ocupe. A UFF tem marcado presença em diversos rankings nacionais, continentais e mundiais, nestes últimos situando-se entre as posições 1.000 e 1.200.

No caso específico do Impact Ranking, somente 766 universidades do mundo foram classificadas, e a UFF alcançou um desempenho muito bom, colocando-se na faixa 201-300, com uma nota média total de 70,80 em 100 pontos possíveis, sendo a 7ª colocada entre as 30 instituições brasileiras classificadas.