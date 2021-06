UFF esclarece questões relacionadas ao ingresso e chamada de estudantes via Sisu

Em vídeo publicado nas redes sociais da Universidade Federal Fluminense (UFF), a pró-reitora de graduação Alexandra Anastácio explicou como a instituição vai proceder em relação à convocação de estudantes aprovados em 2020 pelo Sistema de Seleção Unificado.

Salientando que é necessário a universidade respeitar os prazos legais que envolvem esse tipo de processo, ela explica que em março de 2021 foram realizadas duas chamadas com uma taxa de ocupação total em quase 90%. Alexandra afirma que “qualquer alteração no processo” na hora de chamar outros estudantes pode “impactar muito em outros processos dentro da universidade”. Ela exemplifica de que forma esse impacto pode ocorrer.

“Aumentar o número de chamadas no semestre que começa em 14 de junho implica, necessariamente, no adiamento desse início das aulas. Isso impactaria quase 30 mil estudantes”, explica a pró-reitora.

Ela também explica que isso implicaria no adiamento do segundo semestre com “algum tipo de alteração no procedimento relacionado à chamadas”. Caso isso acontecesse, comprometeria a participação da universidade no Sisu 2021.2. Por isso, a pró-reitora explica que a UFF precisa cumprir esse cronograma por já ter prazo para o início das atividades em julho deste ano.

Outros processos que poderiam ser atrasados

Alexandra também afirma que outros processos corriam risco de atraso caso todos os estudantes fossem convocados na chamada mais recente, como a análise dos documentos dos candidatos aprovados que realizam a matrícula, a aplicação do critério para a seleção de estudantes via Lei de Cotas e os prazos legais para os estudantes recorrerem a resultados dos processos administrativos relacionados a vagas nos cursos.

“A partir daí, nós temos o processo de inscrição em disciplinas que envolve mais de 120 cursos de graduação num trabalho importante e relevante. E depois nós temos o início das aulas em 14 de junho com mais de 4200 estudantes ingressantes se somando aos 30 mil estudantes que vão também dar seguimento aos seus estudos dentro da nossa universidade”, informou Alexandra.