UFF elogia o trabalho da Educação na distribuição dos kits em Rio Bonito

O Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição Escolar (Cecane), da Universidade Federal Fluminense (UFF), vem auxiliando o município de Rio Bonito no planejamento e distribuição dos kits de Alimentação Escolar como mais uma estratégia de enfrentamento às consequências da pandemia do coronavírus. O Centro, criado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) com intuito de consolidar as políticas de segurança alimentar e nutricional no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), elogiou a forma que a prefeitura de Rio Bonito vem distribuindo kits com gêneros alimentícios, e a organização das escolas para evitar aglomerações. Além disso, também parabenizou a iniciativa da secretaria de Educação que está se organizando para fazer a entrega de gêneros da agricultura familiar.

Os Cecaness são unidades de referência e apoio constituídas, no âmbito das Instituições Federais de Ensino Superior, para desenvolver ações de interesse e necessidade do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), com estrutura e equipe para execução das atividades nas áreas prioritárias e nas formas de atuação definidas pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.

“Temos realizado nossas ações pautadas em leis e com o auxílio de órgãos competentes, como o Ministério Público, Conselho de Alimentação Escolar, Cecane – UFF, entre outros. A nossa equipe da educação é muito unida e competente, não tem medido esforços para fazer o melhor, desde as diretoras das escolas, funcionários e o Setor de Nutrição. Recebemos elogios do Ministério Público e agora também o reconhecimento do Cecane – UFF. Tivemos críticas de pessoas leigas, mas o reconhecimento dos órgãos competentes é o que comprova que estamos agindo e trabalhando da maneira correta”, garante a secretária de Educação, Wanderlúbia Antunes.

Ao todo, a prefeitura de Rio Bonito já distribuiu os kits para 31 escolas da rede municipal. A distribuição prosseguiu ontem com a entrega na Escola Municipal Serra do Sambê, com a presença da equipe do Conselho de Educação Escolar e da vereadora Marlene Carvalho, que representou o Poder Legislativo.

“Todo esse trabalho vem sendo feito a fim de contribuir com a segurança alimentar e nutricional dos escolares e suas famílias”, explica a nutricionista e responsável técnica da alimentação escolar, Daniele Azevedo.