UFF e Prefeitura de Niterói anunciam início das obras do novo prédio do IACS

Em março, o reitor da Universidade Federal Fluminense, Antonio Claudio Lucas da Nóbrega, e o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, assinaram o termo de abertura do Edital Público para contratar a empresa que dará continuidade à construção do novo prédio do Instituto de Artes e Comunicação Social (IACS). A licitação foi concluída neste mês de junho e, para selar a ordem de início das obras, será realizado nesta quinta-feira, 25 de junho, às 13h, um encontro virtual transmitido na página do Facebook da Prefeitura de Niterói entre os dirigentes responsáveis, aberto à comunidade e imprensa.

O reitor destaca que todas as etapas estabelecidas seguiram o prazo previsto e o momento é de comemoração.

“A cerimônia mostra que, apesar de todas as adversidades, a UFF e Niterói continuam avançando. A construção do prédio é parte de um grande acordo voltado para a cultura que visa consolidar Niterói como a principal cidade audiovisual do Brasil. É uma cooperação orgânica que envolve diferentes iniciativas, como as obras do novo Cinema Icaraí, além da produção e formação especializada de capital intelectual e cultural. Essa ação de gestão municipal e da UFF de estímulo ao desenvolvimento da Economia Criativa gera empregos, renda, receitas e promove o desenvolvimento humano e a diversidade cultural”, afirmou o reitor.

O investimento será realizado integralmente pela Prefeitura Municipal de Niterói no âmbito do projeto de cooperação acadêmica com a UFF. Os recursos para a construção já estão reservados para serem implementados nos exercícios de 2020 e 2021. A obra terá um prazo de execução de 18 meses e um valor contratado de R$ 27.727.555,43.

O projeto do novo prédio, elaborado pela comunidade do IACS, foi mantido para a construção de onze edifícios interligados com bibliotecas, laboratórios, salas de aulas e espaço de convivência. A obra é mais um passo importante na consolidação de um sonho de mais de 30 anos dos professores e estudantes da área de artes e comunicação da instituição.

No bloco que será construído ficarão abrigados os cursos de Graduação em Arquivologia, Artes, Biblioteconomia e Documentação, Cinema e Audiovisual, Comunicação Social, Estudos de Mídia, Jornalismo, Produção Cultural, e de Pós-Graduação em Ciências da Informação, Cinema e Audiovisual, Comunicação, Cultura e Territorialidades, Mídia e Cotidiano e Estudos Contemporâneos das Artes.

Para a diretora do IACS, professora Flávia Clemente, a retomada das obras é de fundamental importância para a comunidade.

“Hoje, como segunda maior unidade da UFF, com cinco departamentos, nove cursos de graduação e seis de pós-graduação, não temos espaço suficiente para atender a nossos alunos, que somam mais de 3,5 mil. Além disso, o prédio novo do Gragoatá é um projeto que vem sendo idealizado há várias gerações. Iniciar as obras agora também mostra o compromisso da Prefeitura com a universidade pública, entendendo a prioridade que a educação merece e valorizando a importância do nosso Instituto, fundado em 1968, por Nelson Pereira dos Santos”, conclui.