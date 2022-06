UFF decide destino do Hospital Antonio Pedro e do morro do Gragoatá

Nas próximas terça, quarta e quinta-feira, cerca de 50 mil professores, alunos e funcionários da Universidade Federal Fluminense vão eleger o novo reitor para o período de 2023 a 2026.

São três chapas concorrendo: Chapa 1: Juntos Pela UFF – Candidato a Reitor: Antonio Claudio Lucas da Nobrega; Candidato a Vice-Reitor: Fabio Barboza Passos. Chapa 2: Movimento UFF Democrática – Candidato a Reitor: Wilson Madeira Filho; Candidato a Vice-Reitor: Wladimir Tadeu Baptista Soares. Chapa 3 – Chapa 3: UFF Plural & Democrática – Candidato a Reitor: Roberto de Souza Salles; Candidato a Vice-Reitor: Izabel Christina Nunes de Palmer Paixão.

Com 62 anos, a UFF é a maior instituição de Niterói e tem procurado se integrar cada vez mais a vida da cidade. É o caso de seu maior ícone, o Hospital Antonio Pedro cuja emergência infelizmente está fechada há anos. Um tema que gera indignação, revolta e tristeza na população. Afinal, a emergência foi considerada uma das melhores do país.

Por isso, a sua reabertura está sendo muito cobrada dos três candidatos a reitor. Cobrança da cidade, dos alunos de medicina, de funcionários da própria universidade. Por exemplo, Wilson Madeira Filho, da Chapa 2, defende a reabertura imediata da emergência após o rompimento do contrato com Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), estatal que administra o hospital.

Ele diz que a situação é inadmissível, prejudica gravemente Niterói e pelo menos outros cinco municípios próximos que dependiam, diretamente, do Antonio Pedro. Atualmente, quem precisa de urgência em Niterói tem que procurar o Hospital Estadual Azevedo Lima, no Fonseca ou o também estadual Alberto Torres, em São Gonçalo.

O candidato da Chapa 3, o ex-reitor com dois mandados Roberto de Souza Salles, também defende a reabertura da emergência, mas diz que, para isso, o primeiro passo é romper o contrato com a Ebserh que terá um ano para sair. Nesse tempo, o hospital terá que ser reestruturado. Ele explica que é necessário formar um consórcio com todos os municípios que utilizam o HUAP para que as despesas sejam rateadas.

Já para o candidato da Chapa 1, o atual reitor Antonio Claudio Lucas da Nobrega, “a emergência do HUAP não está fechada. Se tornou referenciada. É assim no Brasil inteiro. A gente quer que os hospitais estejam preparados para receber os problemas, por isso que o SUS é um ótimo sistema. Um dos grandes problemas é o sistema de regulação, que é perverso.” Ele não fala em reativar a emergência.

Outro tema polêmico que envolve diretamente a cidade é a briga pelo morro do Gragoatá, uma área de mata atlântica de 40 mil metros quadrados que fica junto ao campus da Praia Vermelha, que desde os anos 1970 é palco de uma luta judicial entre a UFF e uma empreiteira.

Antonio Claudio é enfático: “o morro é nosso. Está dentro do nosso campus, temos projetos para ele, somos contra a especulação imobiliária ainda mais num espaço daquele”, disse ao repórter Vitor D´avila de A TRIBUNA.

Já o candidato Wilson Madeira Filho teme que a atual gestão da reitoria abra mão de brigar pelo espaço e o entregue, sem contrapartidas, a iniciativa privada. “Não vou me espantar se já tiver um prédio lá se instalando. Eu não confio na reitoria atual e considero que ela é capaz de entregar esse patrimônio sim”, comentou.

Roberto Salles disse que “enquanto reitor, tive acesso a um documento do Tribunal Regional Federal dizendo que a UFF era dona administrativa. Fiquei surpreso quando, na gestão anterior, o reitor foi para a imprensa dizer que iria entregar o morro a uma empreiteira porque tinha que indenizar. A universidade não pode indenizar ninguém. Eu já sabia que a UFF era dona administrativa, tinha um documento. Ficou tudo mal explicado”.

Ele acrescentou que “recebemos dinheiro do Ministério do Meio Ambiente para reflorestamento. Criminosamente o empreiteiro chegou a mexer no morro, até que um desembargador deu despacho dizendo que não entendia como a universidade havia permitido aquilo se era a dona administrativa. Nós nos movimentamos contra isso. É um absurdo a universidade entregar uma área daquela”.

Os três candidatos defendem que a UFF amplie seus serviços “fora dos muros” em Niterói, como o atendimento odontológico que é elogiado, cursos de idiomas a preços mais acessíveis e mais investimento no ótimo e reconhecido serviço de atendimento para cães e gatos (especialmente castrações) que é feito pelo Huvet, Hospital Veterinário da universidade que mantém seu alto padrão de excelência.

Uma boa eleição a todos. Que vença o melhor, para a UFF e para o estado do Rio.

