UFF começa nesta terça a escolher reitor

A partir da próxima terça-feira (21), até quinta-feira (23), a Universidade Federal Fluminense (UFF) irá escolher o nome preferido da comunidade para ocupar o cargo de reitor, no quadriênio 2022-2026. Três chapas estão inscritas para participar da consulta eleitoral. A apuração está marcada para sexta-feira (24).

Caso haja necessidade, o segundo turno da consulta está marcado para acontecer entre os dias 11 e 13 de julho. A consulta à comunidade acadêmica ocorrerá de forma presencial em todos os campi, unidades de ensino, no Hospital Universitário e na Reitoria, com o uso de urnas e cédulas eleitorais em papel.

Podem participar os servidores técnico-administrativos e docentes do quadro permanente da UFF e, dentre os estudantes, os de Graduação, os de Especialização, os de Mestrado e Doutorado, e os de Residência, matriculados em cursos gratuitos, presenciais ou à distância e inscritos em disciplina(s) no período em que ocorra a consulta eleitoral.

Caso nenhuma das chapas inscritas alcance mais de 50% da pontuação, haverá segundo turno entre as duas mais votadas. Após a consulta ser finalizada, os integrantes de Conselho Universitário (CUV), Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPEx) e Conselho de Curadores (CUR) (que formam o “Conselhão”) elegerão uma lista tríplice, que será encaminhada para o Ministério da Educação (MEC), para nomeação pelo presidente da República.

Podem se candidatar a esta eleição no “Conselhão” docentes titulares que tenham título de doutor. A lista é composta pelo vencedor da consulta e mais dois docentes titulares que tenham título de doutor. Cabe ressaltar que, normalmente, o conselho respeita o resultado da eleição, enviando ao MEC os nomes do mais votado na consulta mais dois nomes indicados pela chapa vencedora ou pela comunidade.

As chapas derrotadas na consulta eleitoral não costumam se inscrever para a eleição no “Conselhão”, compromisso que foi firmado pelos concorrentes ao pleito deste ano, durante os debates. Ao todo, serão 44 locais de votação. A UFF disponibilizou uma página na internet onde a comunidade poderá consultar em que locais poderá votar, assim como os horários, que variam para cada ponto de votação. O endereço é: https://www.uff.br/?q=informes/eleicoes-reitoria-2022/eleicoes-para-reitoria-da-uff-consulta-comunidade-acontece-em-junho.

Por que devo ser reitor da UFF?

Na edição do último final de semana de A TRIBUNA foram publicadas entrevistas com os três candidatos a reitor. Eles responderam ao seguinte questionamento: por que devo ser reitor da UFF? Veja, a seguir, o que cada um respondeu:

Antonio Claudio Lucas da Nóbrega (Chapa 1)

Antonio Claudio Lucas da Nóbrega – Foto: Vítor d’Avila

“Nós estamos fazendo a travessia desse momento de extrema dificuldade para a universidade, não só pela pandemia, mas pelas restrições orçamentárias. Temos muito orgulho de estar liderando um processo de crescimento qualificado da universidade, quando as condições apontavam o contrário. Nos sentimos muito confiantes de pedir o voto de todos para que possamos ter um mandato sem pandemia, entregando muito mais.”

Wilson Madeira Filho (Chapa 2)

Wilson Madeira Filho – Foto: Vítor d’Avila

“Devo ser reitor por vários motivos. O primeiro deles é para garantir a universidade pública, gratuita de referência, que vá lutar contra o totalitarismo. Pretendemos fazer da graduação um ensino crítico, que vai expandir todas as qualidades que a UFF tem. Na pós-graduação, a gente tem experiência o suficiente para fazer crescer no cenário internacional, e sair de uma postura estática para uma mais dinâmica”.

Roberto de Souza Salles (Chapa 3)

Roberto de Souza Salles – Foto: Vítor d’Avila

“Acho que, no momento em que o país se encontra, a UFF precisa de um gestor com experiência comprovada, do que já fez. Nós temos essa experiência. Se vocês olharem o relatório de minha gestão, vocês verão tudo que nós construímos com o projeto de restruturação e expansão da universidade. Foram 25 prédios entregues, 140 reformas, reforma do Hospital Antônio Pedro e inclusão dos alunos no plano de assistência.”