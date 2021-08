Uff apresenta webinário sobre os desafios dos centros de pesquisa e estudos em desastres

Um webinário com o tema “Desafios no Desenvolvimento dos Centros de Pesquisa e Estudos em Desastres” será apresentado amanhã (23) às 19h pelo Canal CEPPreD no YouTube. O seminário é uma das ações do Centro de Estudos e Pesquisas em Prevenção de Desastres de Niterói (CEPPreD), que tem sua origem em 2021, a partir do Programa de Desenvolvimento de Projetos Aplicados (PDPA), uma parceria entre a Prefeitura, a UFF e a Fundação Euclides da Cunha.



O evento contará com a participação de palestrantes de centros de pesquisa internacionais dos EUA e do Japão, assim como de centros de pesquisa no Brasil, visando a troca de experiências com o CEPPreD.



Programação – A abertura será às 19h, com uma conversa do prefeito de Niterói, Axel Grael, e o reitor da Universidade Federal Fluminense, Antonio Claudio da Nóbrega.



Às 19h15h, começam as palestras da Dra Carla Pratter (ex-professora do Hazard Reduction & Recovery Center na Texas A&M University, nos Estados Unidos); do professor doutor Yosuke Yamashiki (da Universidade de Kyoto, no Japão) e perguntas mediadas pelo professor Airton Bodstein (coordenador do mestrado em Defesa e Segurança Civil da UFF)

.

A partir das 20h50, será realizada a mesa redonda com a participação do Tenente Coronel Walace Medeiros (secretário municipal de Defesa Civil), Coronel André Có (CEPED – ES) e Tenente Coronel Rodrigo Werner (ICTDEC), com mediação de Márcio Dertoni (pesquisador do mestrado em Defesa e Segurança Civil da UFF).