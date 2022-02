UFF anuncia construção de pista de atletismo no campus do Gragoatá

Na sexta-feira (11) será realizada a solenidade de anúncio das obras de construção da pista de atletismo, localizada no Instituto de Educação Física, no campus do Gragoatá. O investimento no valor de R$ 14 milhões é resultado de uma cooperação na área de esporte e lazer entre a UFF e gestão municipal para benefício da população niteroiense e de toda comunidade acadêmica.

O espaço se tornará um importante polo de atletismo para a cidade. Além da pista de atletismo, serão construídas pistas de caminhada; locais para salto em altura, salto com vara, salto triplo e salto em distância; placar eletrônico; campo de futebol com grama natural; vestiários masculino e feminino; sala de administração e almoxarifado.