Uerj institui Programa de Extensão Universidade do Mar

A Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) instituiu o Programa de Extensão Universidade do Mar, para desenvolver projetos priorizando o ensino, a pesquisa e a inovação na promoção do desenvolvimento sustentável na região da Baía de Guanabara e adjacências. Entre eles, Apresentando a Maricultura os Jovens, Botos da Baía de Guanabara, Corrente de Retorno, Oceano & Sociedade, Divulgação Científica na Oceanografia e Stand UPET, que confecciona pranchas para prática de stand-up-paddle utilizando garrafas pet, criados pela Faculdade de Oceanografia da Uerj.

“A Universidade do Mar é um projeto com benefícios que a longo prazo vão contribuir para que as comunidades costeiras do entorno da Baía da Guanabara e da Ilha de Paquetá, sejam ao mesmo tempo promotores e beneficiários dos serviços ecossistêmicos de preservação coletiva do meio ambiente, em uma parceria estratégica entre academia e comunidades locais”, afirma o reitor Ricardo Lodi.

A gestão do programa será realizada por meio de um colegiado com representantes da Faculdade de Oceanografia e da Pró-reitoria de Extensão e Cultura (PR3), bem como de outras unidades da Uerj conforme necessidade levantada no processo, visto que estão previstas atividades como palestras, oficinas, cursos e eventos, com o objetivo de aproximar as comunidades costeiras do entorno da Baía de Guanabara e do arquipélago da Ilha de Paquetá. A implantação da sede da Universidade do Mar, na Ilha de Brocoió, antiga residência oficial do Governo do Estado do Rio de Janeiro não foi aleatória, pois o histórico equipamento arquitetônico da década de 1930, com 32 cômodos e 200 mil metros quadrados, integra a Estação Ecológica da Guanabara (ESEC-Guanabara), classificada como a área mais conservada de toda Baía de Guanabara, com manguezais contínuos de médio porte.

“Acredito ser de valor incomensurável neste projeto, a promoção de atividades de educação ambiental, turismo ecológico e de preservação da vida marinha de espécies típicas da Bahia de Guanabara como o Boto Cinza. Considero que na Universidade do Mar, serão materializados muitos dos objetivos de sustentabilidade da ONU para o milênio. É a Uerj fazendo a diferença também na área ambiental”, afirmou Lodi.