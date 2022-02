UERJ entrega 3,5 toneladas de doações para vítimas das chuvas de Petrópolis

A mobilização para ajudar Petrópolis continua. A cidade que sofreu com as chuvas na semana passada, recebeu nesta terça-feira (22), 3,5 toneladas de doações da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ). Foram entregues desde alimentos não perecíveis, produtos de higiene pessoal, roupas, lençóis, cobertores, água potável, materiais de limpeza e fradas.

Responsável pela entrega na cidade serrana de tudo que foi arrecadado na campanha de solidariedade pela instituição, o reitor da universidade, Ricardo Lodi, ainda disponibilizou leitos do Hospital Universitário Reitor Hesio Cordeiro, em Cabo Frio, para acolher vítimas da tragédia.

Anteriormente, a UERJ já havia doado agulhas, aventais, gazes, luvas cirúrgicas, máscaras, seringas, toucas, algodão, soro fisiológico e glicosado, para as unidades de saúde da região.