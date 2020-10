Uerj divulga edital para o Vestibular 2021

A Universidade do Estado do Rio de Janeiro divulgou o edital para o Vestibular 2021. As informações sobre o conteúdo programático, as competências e habilidades para cada curso, além do calendário já estão disponíveis em www.vestibular.uerj.br.

O prazo para as inscrições começa no dia 29 de outubro. O exame de qualificação está marcado para o dia 28 de fevereiro. Já a prova discursiva será dia 25 de abril.

Como já havia sido divulgado, em decorrência da pandemia, o Vestibular 2021 se realizará em novo modelo, mais compacto. O exame de qualificação, terá 60 questões de múltipla escolha. O exame discursivo será composto de prova de redação e duas provas discursivas específicas, conforme a carreira escolhida pelo candidato.

Confira o edital em www.vestibular.uerj.br/wp-content/uploads/2020/10/Manual_1fase_2021_edital.pdf