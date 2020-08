Uerj disponibiliza 8 mil tablets e 12 mil chips para alunos

Alunos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) com renda familiar de até R$ 2.090 e dificuldade de acesso à internet têm até sexta-feira para solicitar a aquisição de chip com franquia de dados móveis e tablet no site da instituição. Os equipamentos serão disponibilizados aos estudantes dos cursos presenciais de graduação, pós-graduação stricto sensu e educação básica do Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira (Cap-Uerj).

Os 8 mil tablets e 12 mil chips foram adquiridos por meio de recurso, no valor de R$ 8,5 milhões, disponibilizados pela Secretaria de Ciência e Tecnologia. Com a aquisição dos equipamentos, os alunos em situação de vulnerabilidade terão condições técnicas adequadas para as atividades do Ensino Remoto Emergencial, que começam no dia 14 de setembro.

Com os recursos, os estudantes dos cursos de graduação e do CAp-Uerj que atualmente têm direito à bolsa permanência receberão um auxílio emergencial no valor de R$ 600,00, em parcela única, em setembro. A medida também tem o propósito de ampliar o grau de inclusão digital da comunidade estudantil e independe dos outros dois recursos que estão sendo ofertados (tablets e chips).

Solicitação de tablets – No Programa de Suporte Digital, que fará a distribuição dos tablets, poderão pleitear o recurso estudantes com matrícula ativa e inscritos em pelo menos uma disciplina, com renda familiar per capita bruta de até dois salários mínimos (R$ 2.090). Cotistas estão dispensados de apresentar comprovação de renda, mas precisam fazer a inscrição.

Solicitação de chips – Os requisitos previstos no edital do Programa de Auxílio Digital, que normatiza a oferta dos chips com acesso à internet (SIM cards), são os mesmos. No entanto, o documento recebeu um termo aditivo, publicado no último dia 22, que incluiu os estudantes de pós-graduação lato sensu entre o público-alvo. Portanto, aqueles que estiverem cursando especialização e estão dentro da renda máxima estipulada também podem se inscrever. Terá prioridade quem não possuir bolsa acadêmica de qualquer natureza.

O edital completo com todas as orientações e o formulário eletrônico estão disponíveis na página www.pr4.uerj.br.

Descontingenciamento

Na semana passada, a SECTI descontigenciou de seu orçamento R$ 15 milhões para o Plano de Inclusão Digital das instituições. Além dos recursos destinados à Uerj, serão disponibilizados outros R$ 4 milhões para a UENF e R$ 2,5 milhões para a UEZO.