Uerj abre vagas para transferências em 2023

A Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) disponibilizou o edital do processo seletivo para Transferência Externa Facultativa (TEF) e Aproveitamento de Estudos (AE) de 2023. Ao todo, serão 946 vagas abertas para TEF e 822 para AE em cursos de graduação nas cidades do Rio de Janeiro, Duque de Caxias, São Gonçalo, Nova Friburgo e Resende. As inscrições vão do dia 17 ao 26 de outubro, no site www.vestibular.uerj.br. A prova ocorrerá no dia 8 de janeiro de 2023.

A Transferência corresponde no ingresso de estudantes matriculados em outra rede de ensino superior para o mesmo curso ou áreas afins. Já o Aproveitamento é um meio de conceder a graduados o acesso à Universidade em outra área ou na mesma, em titulação ou habilitação diferente.

A última vez que foram abertas vagas para TE e AE foi em 2019. Porém, por conta da pandemia de Covid-19, não foi possível fazer nova seleção desde então. Segundo Gustavo Bernardo Krause, diretor do Departamento de Seleção Acadêmica (Dsea), o novo edital traz mudanças comparado ao anterior.

“O último era totalmente diferente, porque cada unidade estabelecia o sistema de avaliação – se seria uma prova, várias provas ou entrevista, por exemplo – e os seus critérios. Desta vez, haverá apenas uma prova para todos os candidatos, elaborada pelo Dsea, que organiza todo o processo”, conclui o diretor.

A prova obterá 20 questões objetivas de Leitura em Língua Portuguesa, sendo 10 gerais, abordando a compreensão e interpretação de texto de divulgação científica, e 10 específicas, relacionadas à competência leitora de textos acadêmicos. Os aprovados nessa fase, passarão por análise de documentação comprobatória.





De acordo com a Lei Estadual 8.121/2018, 45% das vagas são reservadas para candidatos que comprovarem estar em estado de carência, sendo divididas do seguinte modo: 20% para estudantes negros, indígenas e oriundos de comunidades quilombolas, 20% para estudantes de ensino médio da rede pública e os últimos 5% para pessoas com deficiência e filhos de policiais civis e militares, de bombeiros militares e de inspetores de segurança e administração penitenciária, mortos ou incapacitados em razão do serviço.