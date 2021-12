Uerj abre inscrições para vestibular 2022

Exame para preencher as 5,7 mil vagas somente será realizado no mês de março

Estão abertas as inscrições para o Vestibular 2022 da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj). O processo teve início na sexta-feira (17), para as 5.736 vagas oferecidas pela instituição, em 64 cursos de graduação nas cidades do Rio de Janeiro, Duque de Caxias, São Gonçalo, Nova Friburgo, Petrópolis e Resende. O prazo termina em 12 de janeiro. Todas as informações, inclusive o edital, estão disponíveis no site https://www.vestibular.uerj.br.



Devido ao impacto da pandemia de Covid-19, o Vestibular 2022 será realizado em um único exame, no dia 20 de março de 2022, com questões de múltipla escolha e redação.



A parte objetiva da prova terá 60 questões das seguintes disciplinas: Biologia, Física, Geografia, História, Língua Portuguesa/Literatura, Língua Estrangeira (Espanhol, Francês e Inglês), Matemática e Química. Já para a prova de Língua Portuguesa, é indicado o livro “Sonetos”, de Luís de Camões; enquanto que, para a Redação, a obra “Uma janela em Copacabana”, de Luiz Alfredo Garcia-Roza.



O início do ano letivo dos alunos aprovados para o primeiro semestre será em 13 de junho. Já os classificados para o segundo semestre, a data de início é em 19 de outubro.



Sistema reserva vagas para candidatos em carência socioeconômica

A Uerj oferece aos candidatos que vivem em condições de carência socioeconômica a possibilidade de concorrer à reserva de vagas no vestibular, desde que atendam ao requisito de ter renda per capita (por pessoa da família) mensal bruta igual ou inferior a R$ 1.650. Eis a distribuição das vagas: