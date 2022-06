UE apoia candidatura de adesão da Ucrânia

A União Europeia deu sua bênção na sexta-feira (17) à Ucrânia para se tornar uma candidata oficial a se juntar ao bloco, juntamente com sua vizinha Moldávia, uma mudança histórica para o leste da Europa provocada pela invasão russa da Ucrânia.

A Ucrânia solicitou a adesão à UE apenas quatro dias após as tropas russas cruzarem sua fronteira em fevereiro. Quatro dias depois, o mesmo aconteceu com a Moldávia e a Geórgia – dois outros Estados ex-soviéticos que lutam contra regiões separatistas ocupadas por tropas russas.

O presidente ucraniano, Voloymyr Zelenskiy, agradeceu a von der Leyen e aos Estados-membros da UE no Twitter por uma decisão que chamou de “o primeiro passo no caminho da adesão à UE que certamente deixará nossa vitória mais perto”.

Espera-se que os líderes dos países da UE endossem a decisão em uma cúpula na próxima semana. Os líderes dos três maiores –Alemanha, França e Itália– sinalizaram sua solidariedade na quinta-feira visitando Kiev, juntamente com o presidente da Romênia.

A Comissão recomendou o status de candidata para Ucrânia e Moldávia, mas adiou para a Geórgia, afirmando que o país precisa atender a mais condições. Von der Leyen disse que a Geórgia tem uma forte candidatura, mas precisa se unir politicamente. Um diplomata sênior próximo ao processo citou retrocessos nas reformas lá.

Ucrânia e Moldávia ainda enfrentarão um longo processo para atingir os padrões exigidos para adesão, e há outros candidatos na espera. A adesão também não é garantida –as negociações estão paralisadas há anos com a Turquia, oficialmente candidata desde 1999.

A ESCRAVIDÃO ESTÁ DE VOLTA; BRASIL VOLTA A SER COLÔNIA

Nem mesmo a voz de comando da maior autoridade eleita pelo povo brasileiro está conseguindo impor à subordinação da chamada estatal Petrobras a barrar a força do invasor capital estrangeiro que está escravizando o povo com a conquista de absurdos lucros que não geram investimentos no Brasil, mas enriquecem grupos internacionais e ampliam para 30 milhões o número dos que estão passando fome na “terra do futuro” e “celeiro do Mundo”.

O sonho do Brasil grande, econômica e socialmente desenvolvido, durou pouco tempo. Vargas, pressionado pelo povo e por militares nacionalistas, criou a Petrobras, que registrou grandes avanços superando as petroleiras estrangeiras. Provou que era fantasia a inexistência de petróleo no Brasil, desenvolveu tecnologia de prospecção em águas profundas gerando o Pré-Sal que produz óleo mais barato e está sob ameaça da chamada privatização.

A Eletrobras, grande realização do desenvolvimentista JK, abriu caminho para a industrialização do país construindo gigantes hidrelétricas (e não térmicas). O governo do general Ernesto Geisel avançou no setor criando Itaipu Binacional e as usinas nucleares com a tecnologia alemã, contrapondo-se às ações explorativas da Light e da Bond and Share que dominavam as distribuidoras e não geravam a energia hídrica necessária ao país. As distribuidoras, rentáveis, estão nas mãos do capital estrangeiro, impondo tarifas pesadas e criando tarifas em forma de bandeiras marcantes do avanço da ganância espoliativa sem gerar produção e explorando o povo já empobrecido.

Pátria livre

Forças armadas no desfile cívico-militar de 07 de setembro na Esplanada dos Ministérios

Os movimentos populares nacionalistas com apoio de militares patriotas precisam voltar à ação e não se limitarem ao silêncio dito pacifista.

O Brasil precisa defender a soberania nacional, os bens naturais e o direito à vida digna para o seu povo.

Estão querendo desvirtuar, em função do jogo eleitoral, o respeito da população às suas Forças Armadas. Mas estão querendo jogar lama com ameaças de um improvável golpe em favor de um político.

Estão querendo colocar as Forças Armadas como condutoras da eleição, missão exclusiva da também respeitada Justiça Eleitoral. Às ambas instituições cabe respeitar o direito de manifestação da vontade popular nas urnas.

Nenhum militar da ativa se manifestou sobre questões políticas e muito menos admitiu ameaças à democracia. Os militares não se pronunciam mas estão atentos à sua missão constitucional.

Golpe político

O candidato à Presidência da República, Ciro Gomes, do PDT, discursa durante o evento, Diálogos Eleitor, realizado pela União Nacional de Entidades do Comércio e Serviços (Unecs).

O único golpe com chances de vingar é o golpe político. O golpe da mentira e da armação do jogo político.

Com a baixa aprovação da gestão vigente, a grande questão é o “arraso” da economia nacional.

Atacando a politica da Petrobras, mas sem agir, o governo busca a denúncia contra os altos preços dos combustíveis como uma arma eleitoral.

Também sem a marca de uma liderança diante da grande maioria do povo, o ex-presidente Lula, parte para o pleito ao lado de um conservador com a imagem de um equilíbrio de interesses do mercado.

Optando por uma conduta nacionalista, o candidato Ciro Gomes tende a buscar votos no campo de Lula, o que pode favorecer o desempenho de Bolsonaro, mas bem abaixo no terceiro lugar da radicalização.

VACINAS SOBRAM, MORTE AUMENTAM

Ampolas da vacina Covid-19.

A grave denúncia oficial de que temos 11,7 milhões de vacinas estocadas e que podem perder a validade em julho e mais 16,3 milhões que precisam ser usadas até agosto, escandaliza quando atravessamos o mês de maio com alto número de crescimento nas infecções e mortes, com a campanha de vacinação descendo a níveis ínfimos. Estamos guardando nos cofres da morte e das doenças R$ 1,2 bilhão pagos à Astrazeneca e à Pfizer. Elas cumpriram seus deveres. As autoridades estão preocupadas com votos políticos nas urnas.

Há um total de 48 milhões de pessoas que não receberam as duas doses básicas e mais de 70 milhões sem a dose de reforço, neste período crítico de frio.