Ucrânia receberá armas dos governos de Alemanha, França e Holanda

Os governos das três nações europeus anunciaram neste sábado (26), que enviarão armamentos para ajudar a Ucrânia a se defender da invasão russa. A medida conjunta aumenta o envolvimentos dos países na guerra iniciada há dois dias no Leste Europeu.

A Alemanha prometeu enviar mil lançadores de foguetes antitanque, e 500 mísseis terra-ar para Kiev. O comunicado das autoridades de Berlim dizem que a entrega deverão acontecer “mais rápido possível”.

“A invasão russa marca um ponto de virada. É nosso dever fazer o nosso melhor para apoiar a Ucrânia na sua autodefesa contra o Exército invasor de Putin”, escreveu o premiê alemão, Olaf Scholz, no Twitter.

A decisão alemã marca uma mudança política que não é vista tem décadas em Berlim, de não exportar armas, mesmo que sejam defensivos, para regiões em conflito. O governo alemão também autorizou a Holanda enviar 400 lançadores, que tem fabricação alemã, para a Ucrânia. Países compradores de armas da Alemanha precisam pedir autorização às autoridades de Berlim fazer esse tipo de envio. Além disso, o governo holandês autorizou o envio de mais 200 mísseis terra-ar e 50 armas antitanque, com 400 munições para o exército ucraniano.

A França, no entanto, divulgou que além de armamentos defensivos, também vai enviar combustível para apoiar as Forças Armadas da Ucrânia. O presidente Emmanuel Macron ainda afirmou que irá endurecer as sanções econômicas contra a Rússia.

Os anúncios ocorrem no mesmo dia que a Alemanha passou a apoioar sanções mais rígidas contra o governo russo, após restringir o acesso ao sistema global de pagamentos Swift. O país também congelou o processo de licenciamento do gasoduto Nord Stream 2, e apoiou as sanções aprovadas no âmbito da União Europeia.

O premier britâncio Boris Johnson telefenou neste sábado para o presidente ucraniano Volodimir Zelenski, também neste sábado. Os dois líderes concordaram que a Rússia precisa ser isolada “completamente, diplomaticamente e financeiramente”, assim como sinalizaram apoio ao movimento de restrição ao sistema Swift, segundo informou um porta-voz do governo de Londres.

Se concretizada, a restrição ao sistema global de pagamentos, as empresas russas terã o dificuldade de fazerem negócios, já que o sistema facilita a comunicação e as transações no comércio internacional. Outras nações como Itália Grécia e Hungria sinalizaram apoio ao corte. Outro sinal de isolamento ao país russo foi comunicado neste sábado, com o fechamento dos espaços aéreos para voos que partem da Rússia.

Esta pressão internacional tem o objetivo de enfraquecer a Rússia, após o presidente Vladimir Putin autorizar a invasão na Ucrânia, na última quinta-feira (24). Neste sábado, os confrontos chegaram a capital Kiev.