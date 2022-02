Ucrânia esperava que Bolsonaro fosse visitá-la depois da Rússia

O encarregado de Negócios da Ucrânia no Brasil, Anatoliy Tkack, disse que tinha esperança que o presidente Jair Bolsonaro tivesse visitado o país após a viagem oficial para Rússia na semana passada. A afirmação foi dada em coletiva de imprensa que A TRIBUNA participou.

A visita do presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, para a Rússia foi um dos temas mais abordados na entrevista. Na semana passada, Bolsonaro disse que era solidário à Rússia mas não explicou em que aspecto. Questionado se teve a sensação de que o Brasil tomou partido da Rússia após a visita do Bolsonaro, Anatoliy foi diplomático. “Não sabemos em que contexto foi dito que o Bolsonaro é solidário à Rússia”, resumiu.

Mas Tkack contou que tinha esperança de que ele visitasse a Ucrânia também. “Esperamos que o Brasil condene esse ataque. Antes da pandemia, em 2018 foi feito um convite, e desde então recebemos os presidentes de outros países. Agora não tem como recebermos visita e por segurança está fechada essa possibilidade”, contou.

Crédito Wolfgang Schwan . Anadolu Agency via Getty Images

Sobre as relações comerciais brasileiras com a Ucrânia, Tkack também não arriscou falar sobre os riscos após o início dos conflitos. “Os países têm relações comerciais mas não posso dizer até que ponto isso pode influenciar na guerra”, pontuou. O encarregado frisou que espera a união de outros países e que a ajuda, com alimentação e armas por exemplo, pode ser enviada pelas estradas, já que o tráfego aéreo está fechado. “Agradecemos toda a ajuda para defender nossa terra. Não podemos dizer quando essa guerra vai acabar. Temos 200 soldados russos na nossa fronteira e estamos aplicando todas as sanções diplomáticas que podemos, mas não podemos estimar quando será o fim”, completou.

Na madrugada dessa quinta-feira (24), começaram os ataques entre Rússia e Ucrânia, e a Embaixada da Ucrânia no Brasil se manifestou sobre os bombardeios e garante que a Rússia quer destruir e controlar a ocupação do território ucraniano. A representação diplomática também clama por apoio de outros países e confia nessa união.

Reprodução Redes Sociais

Os ataques começaram após anúncio do ataque da Rússia. O Exército russo já confirmou o início dos bombardeios no território inimigo mas apenas como alvo bases aéreas ucranianas e outras áreas militares, sem atingir áreas povoadas. Já o Exército ucraniano disse ter abatido cinco aviões russos e um helicóptero. Pelo menos cinco locais da Ucrânia já foram alvo de fortes explosões: Kiev, Mariupol, Kramatorsk, Kharkiv e Porto de Odessa.

ITAMARATY

O Ministério das Relações Exteriores do Brasil emitiu uma nota que exprime preocupação com os bombardeios no território da Ucrânia. “O Brasil apela à suspensão imediata das hostilidades e ao início de negociações conducentes a uma solução diplomática para a questão, com base nos Acordos de Minsk e que leve em conta os legítimos interesses de segurança de todas as partes envolvidas e a proteção da população civil”, diz a nota. Os Acordos de Minsk, assinados em 2014 por representantes da Ucrânia, da Rússia, da República Popular de Donetsk (DNR) e da República Popular de Luhansk (LNR), tem como objetivo pôr fim à guerra no Leste da Ucrânia.

VICE-PRESIDENTE SE MANIFESTA

O vice-presidente Hamilton Mourão se manifestou, na manhã dessa quinta-feira (24), no Palácio da Alvorada. Ele garante que o Brasil não está neutro e não concorda com a invasão da Rússia. “O Brasil não está neutro. O Brasil deixou muito claro que ele respeita a soberania da Ucrânia. Então, o Brasil não concorda com uma invasão do território ucraniano. Isso é uma realidade”, afirmou.

Crédito foto: Chris McGrath Getty Images