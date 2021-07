Tweet de Flávio Bolsonaro comemorando a compra da Covaxin é resgatado no Twitter

Enquanto Jair Bolsonaro passa pelo momento mais delicado desde que assumiu a presidência por causa do escândalo envolvendo a compra da vacina indiana Covaxin, um print do senador e filho do presidente Flávio Bolsonaro foi resgatado por usuários do Twitter nesta quinta-feira (1º).

A publicação é de do dia 27 de fevereiro deste ano e celebra a compra de 20 milhões de doses do imunizante ao preço de R$ 1,641 bilhão. Ele marca o presidente e o Ministério da Saúde na postagem. Embora a publicação tenha sido removida, diversos usuários resgataram o print e ainda marcaram o senador nas postagens.

Foto: Reprodução/Twitter

O responsável pelo resgate foi o deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS). Provocando o filho do presidente, a quem chamou de “Flávio Rachadinha”, ele relembrou que o senador comemorou a compra do imunizante na ocasião.

“Pessoal, o Flávio Rachadinha apagou, mas o print é eterno. Me ajudem a contar para todo mundo que o 01, que levou o dono da Precisa para reunião no BNDES, comemorou a compra da vacina superfaturada”, postou Pimenta.

O senador não se pronunciou em suas redes sobre o print. Veja algumas das postagens abaixo.