Turma da Mônica já arrecadou mais de R$ 2 milhões em bilheteria

Isis Chaby*

Há 60 anos o desenhista Maurício de Sousa criou a turma que veio ser a mais famosa do Brasil. Sucesso absoluto em gibis, no cinema não tem sido diferente. Recentemente, essa galerinha ganhou a sequência do filme ‘Laços’ e tem batido recordes de bilheteria nas telonas. ‘Turma da Mônica – Lições’, comove muitos espectadores.

Depois de mais de dois anos desde o primeiro filme, nota-se a mudança dos personagens. O amadurecimento dos atores, que antes eram apenas crianças e agora estão no começo adolescência reflete nitidamente na trama. Com foco mais afetuoso, o clima de aventura do primeiro filme abre espaço para cenas mais tocantes, como informa a sinopse.

Em Turma da Mônica – Lições, Mônica (Giulia Benitte) muda de escola, o que resulta na separação do grupo formado por ela, Cebolinha (Kevin Vechiatto), Magali (Laura Rauseo) e Cascão (Gabriel Moreira). Foi uma decisão dos pais dos quatro amigos, que acharam que eles estavam passando tempo demais juntos e que isso poderia prejudicá-los em suas responsabilidades.

A partir da separação, eles são forçados a encontrarem novos amigos e enfrentarem seus próprios medos e inseguranças, os quatro decidem fugir. A turma terá então que encarar as consequências, amadurecer e descobrir o real significado, valor e sentido da palavra amizade.

SUCESSO DE BILHETERIA

A nostalgia e o sentimento de poder ver os personagens da Turma da Mônica ganharem vida chama a atenção das pessoas. A escolha certa dos atores para o filme, a entrada de personagens conhecidos e a abordagem leve chamam atenção de muita gente.

Sucesso de bilheteria, o filme só perde para ‘Homem Aranha: Sem Volta para Casa’ e ‘Matrix Ressurections’. ‘Lições’ é a maior estreia de filme nacional nos cinemas em 2021. De acordo com dados divulgados pela Comscore (que pesquisa rankings), o filme já arrecadou de R$ 2 milhões em bilheteria e atraiu mais de 113 mil espectadores.

*Estagiária com supervisão de Luiz Antonio Mello