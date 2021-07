Turma da Mônica inicia comemoração dos 60 anos de Chico Bento

A Vila Abobrinha se prepara para comemorar o aniversário de Chico Bento – até porque não é todo dia que se faz 60 anos, né? Para a data não passar em branco, o embaixador oficial do WWF-Brasil se une ao Urso Panda, seu parceiro e símbolo da organização não-governamental, em uma tirinha exclusiva. Além de exercerem o papel de conscientização para preservação do meio ambiente, juntos, celebram duplamente: por ser a sexagésima vez que Chico apaga as velinhas e pelo aniversário de 25 anos da ONG brasileira.

Em 60 anos de história, Chico segue reforçando a mensagem da preservação ambiental para mais de quatro gerações – atingindo crianças, jovens e adultos. Depois de ser nomeado a cargos tão importantes como embaixador da proteção das nascentes do Pantanal e ainda dar uma forcinha a mais na Hora do Planeta, no ano passado, o personagem foi promovido a embaixador oficial do WWF-Brasil.

