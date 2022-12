Turistas são recebidos com samba na Rodoviária do Rio

A retomada do turismo nacional tem movimentado o setor de viagens rodoviárias, principalmente frente à alta do dólar que afeta diretamente os bilhetes aéreos. A concessionária que administra uma das principais portas de entrada de turistas na cidade do Rio de Janeiro informa os números da sua expectativa de passageiros para este final de ano: até o dia 2 de janeiro devem utilizar a Rodoviária do Rio aproximadamente 600 mil pessoas, entre embarques e desembarques. Deste total, 286 mil escolherão o Rio de Janeiro para passar o fim do ano.

Para receber bem tanta gente que visita a cidade neste período, o Rio Convention & Visitors Bureau (RioCVB/ Visit.Rio) e a Rodoviária do Rio S/A promovem uma ação especial. Além da distribuição de mapas da cidade com informações sobre hotéis, atrações, entretenimento e serviços aos turistas, o grupo “Ginga Tropical” faz uma recepção animada aos visitantes no setor de desembarque com um repertório variado de músicas que vão do samba e pagode à MPB e Bossa Nova.

“O objetivo da ação é receber o visitante de braços abertos, já dando uma degustação sobre o que o aguarda em sua passagem pela cidade: festa e alegria. Assim, proporcionamos que a experiência do turista se inicie em sua chegada. Dessa maneira, geramos recorrência e multiplicamos a boa imagem da cidade”, declarou o presidente-executivo do RioCVB, Carlos Werneck.

Os pocket shows acontecem nos dias de grande movimentação como a tarde do dia 30 de dezembro (14h às 18h). No período que antecedeu o Natal a ação foi festejada por usuários do terminal e alguns até se renderam a ensaiar alguns passos no salão do desembarque.

A Rodoviária do Rio investiu na infraestrutura e na qualidade de seu atendimento com um reforço no treinamento de seus colaboradores num período considerado de alta movimentação. A demanda deve atingir 90% do percentual de passageiros antes da pandemia (2019). “Elaboramos um plano voltado à excelência do receptivo aos passageiros além de oferecermos um ambiente totalmente climatizado, com segurança 24h, confortável e com novas opções de produtos e serviços. O turista estará em um lugar maravilhoso que é o Rio de Janeiro e queremos que os visitantes tenham a melhor experiência em todos os sentidos”, reforça Roberta Faria, diretora geral da concessionária Rodoviária do Rio S/A.

Retomada após a pandemia

O Rio de Janeiro é o destino mais procurado pelos viajantes neste período. De acordo com as estimativas da concessionária, somente nas datas que antecedem o Natal e o Réveillon cerca de 116.700 turistas devem desembarcar no Rio através da rodoviária, sem contar no grande fluxo de embarques em direção à regiões turísticas do Estado do Rio (Lagos, Serrana, Costa Verde e Serra Imperial) e do Sudeste (MG, SP e ES). As empresas que operam no terminal programaram 18.400 ônibus para atender a demanda por viagens, sendo 5.200 extras.