Turistas poderão ter de pagar taxa para entrar em Búzios

Prefeito do balneário afirmou que estudos serão feitos nos próximos dois anos

Em 2025, quem entrar na cidade de Búzios vai ter que pagar. Prometida desde 2017, após virar lei, a Taxa de Preservação Ambiental (TPA) em Armação dos Búzios, Região dos Lagos do Rio de Janeiro, deverá começar a ser cobrada somente no verão de 2025. A medida visa taxar a entrada de turistas na cidade e tem como objetivo garantir a preservação do meio ambiente além de combater o turismo predatório.

Búzios e um dos principais destinos turísticos do Brasil

Em entrevista à reportagem de A TRIBUNA, o prefeito Alexandre Martins (Republicanos) explicou que, no momento, o Município está comprometido com o Plano Diretor e a realização do concurso público. Entretanto, Martins confirmou que o vereador Gugu de Nair (União) irá assumir a Secretaria de Turismo e terá, entre suas atribuições, dar início aos estudos necessários.

“Estamos para licitar uma empresa para fazer o estudo. Agora a gente está contratando para fazer o Plano Diretor e também o concurso o público. Mas está andando [o projeto da TPA]. O vereador Gugu de Nair, que milita a favor da TPA, irá assumir a Secretaria de Turismo, então vamos caminhar nesse sentido”, garantiu o prefeito.

Alexandre Martins, prefeito de Búzios

Martins explicou que, além do estudo sobre a TPA, será necessário um estudo de mobilidade urbana antes de colocar a medida em prática. A expectativa é que isso ocorra ao longo dos próximos dois anos. Em relação à cobrança, ainda não foi definido se será em forma de “pedágio” para entrar na cidade ou como uma espécie de “ingresso” para entrar nos parques onde estão as áreas de preservação ambiental.

“Já pedi à Procuradoria para dar uma olhada. Tem que fazer contrato provavelmente vai ter que licitar. [Para fazer estudo sobre] mobilidade tem que ser alguém que entende muito. Isso tudo ao longo de 2023 e 2024. Se for esse o caminho, teremos [a TPA] em 2025. A cidade não é toda de preservação. Tem os parques. Há a possibilidade de uma taxa para entrar na cidade ou apenas para entrar nos parques”, explicou.

O prefeito afirmou que a cobrança da TPA é importante para garantir a preservação ambiental na cidade, mas demonstrou preocupação. Martins frisou que o estudo e a aplicação da cobrança precisam ser feitos de forma a não causar uma falsa impressão de que a cidade estaria “escolhendo turistas”. Ele também elencou outras medidas que julga importantes para haver um turismo sustentável num dos principais destinos do Brasil.

Rua das Pedras, ponto turístico de Búzios

“Eu acho que é importante, mas me preocupa muito. Isso não pode soar como se a gente estivesse escolhendo pessoas para entrar na cidade. Não é isso. Búzios vive do turismo. Tem que ser muito bem estudado, tem que ter transporte. Estou pedindo um estudo de mobilidade urbana para a cidade. Isso passa muito por uma rodoviária ou estacionamento de ônibus de turismo”, complementou.

Exemplo de Ubatuba

Desde quarta-feira (8), a cidade de Ubatuba, litoral de São Paulo, iniciou a cobrança da TPA de forma “ininterrupta e constante”. O vereador e futuro secretário Municipal de Turismo de Búzios, Gugu de Nair, defendeu que o exemplo da cidade paulista seja seguido por Búzios. A implantação da TPA será feita em conjunto com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente.

“Em Ubatuba, será implantado e estamos defendendo isso com unhas e dentes. Sou favorável, temos levantado essa discussão, em 2021 e 2022. É muito importante para a cidade no combate ao turismo predatório e também afeta a questão da mobilidade. Os estudos serão úteis para entender o quanto a cidade comporta”, disse.

Em relação à forma de cobrança, Gugu defendeu que não seja feito por meio de uma cancela ou “praça de pedágio”, na entrada da cidade. Ele acredita que a melhor maneira é cobrar pela internet ou através de dispositivo similar à tag de pedágio. O monitoramento seria feito por meio das placas dos veículos, através de câmeras e agentes municipais.

“Hoje em dia com sistemas de monitoramento é bem mais fácil. Em São Paulo, por exemplo, há um rodízio de placa de carros. A pessoa poderia pagar a taxa pela internet. Se a gente implantar mais uma barreira na cidade, imagine o transtorno. Seria algo como a tag, que existe na Via Lagos”, complementou.

Outras cidades

Em Cabo Frio, cidade vizinha a Búzios e também muito procurada por turistas, não há planos para adotar a medida. De acordo com o prefeito José Bonifácio (PDT), a longa extensão das praias é um impeditivo para a medida. Entretanto, já existe uma taxa, mas que é aplicada apenas aos ônibus de excursões que entram no município.

“Inicialmente a gente não tem nenhuma intenção. Além da cobrança que já fazemos aos ônibus de excursão, não está no nosso horizonte a criação de nenhum tipo de cobrança a quem visita nossa cidade. Não é prioridade hoje. Cabo Frio tem uma característica diferente de Búzios, que tem uma única entrada. Nossas praias têm extensão muito grande. Forte, Tamoio, Peró. A justificativa de cobrança até agora não nos convenceu”, esclareceu.

Benefícios da medida

A adoção de medidas socioambientais que visam a melhoria da preservação e da qualidade ambiental são sempre muito bem-vindas. A opinião é da advogada Luciana Lara, especialista em Direito Ambiental e Público. Ela lembra que a Constituição Federal, no artigo 225, determina que o Poder Público e a coletividade têm o dever de preservar o meio ambiente.

“Ao instituir uma taxa com o intuito de se promover uma arrecadação e conscientização da melhoria da qualidade ambiental, o poder público municipal estará cumprindo a sua função constitucional. Por se tratar de uma taxa com período definido, estará promovendo uma conscientização maior para os turistas que vão ao local com o intuito de desfrutar dos recursos ambientais existentes na cidade e, ao mesmo tempo, incentivando o turismo sustentável”, analisou.

O que diz a lei

A TPA de Búzios foi criada através da Lei 1321, de 16 de fevereiro de 2017, aprovada pela Câmara Municipal e sancionada pelo então prefeito André Granado (MDB). Deverá ser cobrada a todos os turistas que visitarem o município, seja em carros de passeio, vans, motos, bicicletas motorizadas, caminhonete, furgão, micro-ônibus, caminhões e ônibus.

O tributo será cobrado na alta temporada na região, que compreende o período de 15 de novembro a 15 de abril. O lançamento da TPA será a partir da entrada do turista na cidade e será cobrada nos seguintes valores: R$ 2,40 (1,00 UPFM – Unidade de Padrão Fiscal do Município) a motos motonetas e bicicletas elétricas; 8 UPFM (R$ 19,20) a carros de passeio; 12 UPFM (R$ 28) a caminhonete e furgão; 16 UPFM (R$ 38,40) a vans e micro-ônibus; 24 UPFM (R$ 57,60) a caminhões e 40 UPFM (R$ 96) a ônibus.

Como deverá funcionar

O Poder Executivo implantará sistema de registro eletrônico, visando a identificação do veículo e processamento administrativo até a quitação da TPA, que deverá ocorrer até a saída do veículo do município. Para o pagamento da taxa será implantado sistema de rede conveniada em estabelecimentos comerciais, bancos, internet, entre outros, podendo ser regulamentada através de decreto do prefeito.

Os veículos poderão entrar e sair da cidade no período de 24 horas e após este tempo, será emitida nova TPA para o motorista. A cobrança do tributo não será feita a ambulâncias, veículos oficiais, carros fortes e carros fúnebres cadastrados no município; veículos prestadores de serviço ou que realizem abastecimento para o comércio local devidamente identificados e cadastrados; veículos transportando artistas e equipamentos para espetáculos, convenções, manifestações culturais e outros eventos; carros de concessionárias de serviços de eletricidade, telefonia fixa e móvel, saneamento e de transporte coletivo; veículos com licença no município; que transportem trabalhadores das cidades vizinhas, mediante comprovação do contrato de trabalho ou carteira assinada.

Os recursos serão para o Fundo Municipal de Meio Ambiente e vão para custeio administrativo, infraestrutura ambiental, limpeza pública e ações de saneamento.