Turistas estrangeiras são roubadas e agredidas em assalto na Praia de Copacabana

quarta-feira na Avenida Atlântica, altura da Rua Hilário de Gouveia, em Copacabana, Zona Sul da cidade.

Segundo agentes do 19ºBPM (Copacabana), os ladrões roubaram o celular de uma das vítimas, mas foram detidos na areia da Praia de Copacabana e levados à 12ªDP (Copacabana). O celular foi recuperado.

Katarina, de 43 anos, e Viktória, de 21, sofreram golpes no rosto e na cabeça e foram levadas para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região. Logo depois, elas foram encaminhadas ao Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea. Elas passaram por exames de raio-x para avaliar se sofreram alguma fratura, o que não foi constatado.

As duas se comunicaram em inglês com os policiais militares. Em seguida, as vítimas seguiram para a Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat), que investiga o caso. Por volta de 9h50, os adolescentes também chegaram à unidade policial.

A delegada Patrícia da Costa Araújo de Alemany, titular da Deat, afirmou que os adolescentes são do Pavão-Pavãozinho e do Jacaré. Ela está levantando a ficha criminal deles.

Outra turista vítima de ladrão em Copacabana

Outra turista da cidade de Americana, no interior de São Paulo, teve a bolsa furtada nesta terça-feira também na Praia de Copacabana. O ladrão foi preso em flagrante por guardas municipais do Sub Grupamento de Operações de Praia.

Os agentes estavam patrulhando a orla quando viram o suspeito, de 20 anos, correndo. Ele era seguido pela vítima e duas amigas. O acusado foi preso e a bolsa devolvida à vítima. Todos foram para a 12ªDP (Copacabana), onde o caso foi registrado, e o ladrão ficou preso.